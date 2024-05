Stellar Blade: Sequel, Fotomodus und Kostüme – Shift Up spricht über Pläne

SHIFT UP hat mit "Stellar Blade" noch viel vor. Was ihr erwarten könnt, haben die leitenden Entwickler jetzt mitgeteilt. Darüber hinaus ist eine Fortsetzung im Bereich des Möglichen.

Ein von der Famitsu geführtes Interview mit den „Stellar Blade-„Entwicklern ist online gegangen. Hier geht es um die aktuellen Pläne und Ideen für die Zukunft der neuen Spiele-IP.

Tatsächlich denkt Shift Up bereits über einen Nachfolger nach. Es ist also durchaus möglich, dass ihr Eve eines Tages erneut spielen dürft. Die Entwickler schauen sich hierfür Spieler-Reaktionen an, um zu schauen, was in einem Nachfolger sinnvoll wäre.

Schon ein Dokument aus Südkorea deutete auf eine mögliche Fortsetzung hin. Darin steht geschrieben, ein zweiter Teil werde in Erwägung gezogen – genau wie eine PC-Version. Mit „Project Witches“ ist aber auf jeden Fall eine neue Marke geplant, die frühestens 2027 herauskommt.

Für „Stellar Blade“ liegt ein langfristiger Update-Plan vor. Aktuell arbeitet das Team an einem Fotomodus, zu dem es aber noch keine Details gibt. Außerdem sind weitere Outfits für Eve geplant.

Das letzte Update erschien am Freitag. Unter anderem enthalten war der „Boss Challenge“-Modus, der euch alle Bosskämpfe des Abenteuers noch einmal bestreiten lässt.

Ebenfalls ein Thema war der Soundtrack: Wie ihr sicherlich festgestellt habt, sind die meisten Songs in englischer und koreanischer Sprache gehalten. Ein paar basieren wiederum auf einer erfundenen Sprache, darunter das Theme von Raven. Diesen Charakter hält das Entwicklerteam übrigens für „eine der fesselndsten Figuren im Spiel.“

Ansonsten sind die Entwickler froh über das positive Feedback der Spieler. Wie wir schon berichteten, hat das Action-Adventure einen der besten User-Scores in der aktuellen Konsolengeneration.

„Stellar Blade“ ist seit dem 26. April exklusiv für PlayStation 5 verfügbar. Der Preis liegt bei 79,99 Euro.

