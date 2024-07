Shift Up: Stellar Blade-Entwickler legt millionenschweren Börsengang hin

Shift Up:

Nach "Stellar Blade" hat Shift Up große Pläne. Für die nötigen finanziellen Mittel sorgt ein Börsengang, der erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Mit “Stellar Blade” konnte der südkoreanische Entwickler Shift Up Erfolge feiern. Der Titel erschien im April 2024 exklusiv für die PS5.

Die Marke soll weiter ausgebaut werden und auch jenseits von “Stellar Blade” hat Shift Up große Pläne, für die ein Börsengang gewagt wurde. Hierbei kamen umgerechnet mehr als 300 Millionen US-Dollar zusammen.

In Südkorea der zweiterfolgreichste Börsengang des Jahres

Laut Bloomberg handelt es sich bei Shift Ups Finanzierungsrunde um den umfangreichsten Börsengang eines Gaming-Unternehmens in Südkorea seit mehr als zwei Jahren und um den ersten mit einem Mindestvolumen von 50 Millionen US-Dollar seit 2021, als der “PUBG”-Entwickler Krafton 3,8 Milliarden US-Dollar erzielte.

Es ist außerdem der zweitgrößte Börsengang Südkoreas im Jahr 2024, der lediglich von HD Hyundai Marine Solution im Wert von 553 Millionen US-Dollar übertroffen wird. Der Börsengang von Shift Up konnte letztlich mit einem Wert von 435 Milliarden Won (320 Millionen US-Dollar) abgeschlossen werden.

Shift Up ist nicht nur für “Stellar Blade” bekannt. Ebenfalls brachte der südkoreanische Entwickler Handyspiele wie “Goddess of Victory: Nikkie” und “Destiny Child” hervor. Mit dem Börsengang möchte das 2013 gegründete Studio das Portfolio weiter ausbauen.

Und auch die Anleger scheinen zuversichtlich zu sein: Der Aktienkurs von Shift Up stieg am ersten Handelstag um 49 Prozent und erreichte bis zu 89.500 Won (64,87 US-Dollar) pro Aktie. Laut Bloomberg war die Nachfrage nach Aktien 226 Mal höher als das Angebot.

„Nach dem Börsengang besteht für die Aktie noch reichlich Spielraum nach oben“, schrieb Lee Jieun, Analystin bei Daishin Securities Co., bereits im vergangenen Monat. Das Unternehmen hebe sich von lokalen Konkurrenten durch das geistige Eigentum, die diversifizierten Plattformen und die hohe Erfolgsquote ab.

Wie erfolgreich ist Stellar Blade?

“Stellar Blade” entstand in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment und erschien ausschließlich für die PS5. Nach einer Kontroverse um angeblich zensierte Kostüme gab Shift Up im Juni eine grobe Verkaufszahl bekannt. So habe der Titel die Millionen-Marke längst überschritten.

Ebenfalls wurde eine PC-Version angesprochen. Sie war zu diesem Zeitpunkt noch in der Überlegungsphase. Weitere Einzelheiten dazu sind in der nachfolgend verlinkten Meldung zusammengefasst:

Abgesehen von der möglichen PC-Version stehen für “Stellar Blade” weitere Neuerungen auf dem Plan. Im Mai sprach Shift Up über ein Sequel, einen Fotomodus und Kostüme.

