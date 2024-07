Warframe: Wird dank Baldur’s Gate 3 bald romantisch

Die kanadischen Entwickler von Digital Extremes arbeiten derzeit nicht nur an einem ganz neuen Spiel, „Soulframe“. Auch ihr ursprünglich 2013 erschienene Multiplayer-Shooter „Warframe“ soll bald mit neuen Inhalten versorgt werden.

Während der kürzlich stattgefundenen Veranstaltung TennoCon 2024 gab das Studio mehr von der nächsten Erweiterung des Free-to-play-Spiels preis. „Warframe: 1999“ soll nicht nur unglaublich schräg werden und die Spieler zurück in das titelgebende Jahr 1999 versetzen. Die Erweiterung soll auch den passenden Hintergrund für ein Romantik-System liefern.

Creative Director dachte schon lange über Romanzen nach

In einem Gespräch mit GamesRadar erzählte Creative Director Rebecca Ford, auch bekannt als die Synchronsprecherin für Lotus, oder „Space Mom“, dass sie „schon immer eine Art von Romantik-System in Warframe einbauen wollte“. Allerdings habe es bisher noch kein passendes Szenario gegeben.

Mit dem kommenden „Warframe: 1999“, das im Winter 2024 erscheinen soll, scheinen die Voraussetzungen zu passen. Den letzten Anstoß dafür lieferte außerdem Larians „Baldur’s Gate 3“.

„Ich glaube, zwei Dinge haben uns wirklich den Mut gegeben, weiterzumachen“, so Ford. „Natürlich war der Erfolg von Baldur’s Gate [3] und dessen Romantiksystem so etwas wie Okay, die Leute wollen diese Fantasy. Das hat zweifelsohne geholfen, aber wir hatten, ich sollte sagen, Ambitionen, die zur Architektur von Warframe passten, mehr oder weniger. Baldur’s Gate war mit Sicherheit der Anstoß, die Klippe zu überwinden, und dafür bin ich dankbar, denn das war für mich eine der besten Spielerfahrungen überhaupt.“

Neon-Lichter und Boybands

Bei der am letzten Wochenende stattgefundenen TennoCon 2024 haben die Entwickler von Digital Extremes ein rund 22-minütiges Gameplay-Video zu der Erweiterung „Warframe: 1999“ veröffentlicht. Die Inhalte schließen an die Story von „Whispers in the Walls“ aus dem letzten Jahr an – mit der Suche nach Albrecht Entrati.

Allerdings suchen auch andere nach Entrati, beispielsweise die Protoframes, die sich selbst „The Hex“ nennen. Die Spieler können Beziehungen zu den Mitgliedern der Gruppe aufbauen und müssen diese über einen Retro-Instant-Messenger aus den 90ern managen.

Die Spieler können darüber hinaus auch den sanften Klängen der neuesten Sensation aus 1999 lauschen: der absolut normalen Superstar-Boyband „On-lyne“. Außerdem bekommen sie ihr eigenes Atomicycle, das neueste Sportbike-Modell aus 1999.

Quelle: GamesRadar

Weitere Meldungen zu Warframe.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren