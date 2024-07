Apex Legends: Community ging auf die Barrikaden – EA nimmt Änderung am Battle-Pass zurück

Anfang Juli kündigten Electronic Arts und die Entwickler von Respawn Entertainment eine Änderung am Battle-Pass-System von „Apex Legends“ an, mit dem sich die Verantwortlichen nur wenig Freunde machten.

So werden ab Season 22 zwei Battle-Pässe pro Season ins Rennen geschickt. Während EA die Standardversionen der Premium-Battle-Pässe für jeweils 9,99 Euro anbieten wird, liegt der Preis der Premium+-Version bei 19,99 Euro für eine halbe Season. Hinzukam die Ankündigung, dass es ab der 22. Season ab Anfang August nicht mehr möglich sein sollte, den Battle-Pass mit Apex Coins zu erwerben.

Nachdem diese Ankündigung für reichlich Gegenwind sorgte, ruderten die Verantwortlichen von EA zurück und gaben bekannt, dass die Entwickler das Feedback der Community zur Kenntnis nahmen und entsprechend umsetzten.

Änderung am Battle-Pass werden zurückgenommen

„Ihr habt gesprochen und wir haben zugehört. Mit der Veröffentlichung von Season 22 werden wir die Möglichkeit wiederherstellen, den Premium-Battle-Pass für 950 Apex-Münzen zu erwerben“, so das Statement.

„Wir erkennen an, dass wir die Änderungen am Battle-Pass besser hätten handhaben können – das liegt an uns“, heißt es weiter.

Zum Launch der 22. Season von „Apex Legends“ Anfang August wird der erste Premium-Battle-Pass freischaltbar sein, indem ihr eine Reihe „einfacher In-Game-Herausforderungen“ abschließt. Ab dem zweiten Split am 17. September 2024 werden die Premium-Battle-Pässe wieder für 950 Apex Coins erhältlich sein.

Entwickler möchten Kommunikation verbessern

Abschließend lässt sich dem offiziellen Statement entnehmen, dass die Entwickler die Kommunikation mit der Community verbessern möchten, um Entwicklungen wie in den letzten Wochen im besten Fall zu vermeiden.

„Wir erkennen an, dass wir in Zukunft zeitnaher, transparenter und konsistenter mit euch kommunizieren müssen“, hieß es in der Erklärung von EA weiter.

„Eure Prioritäten sind unsere Prioritäten: Cheater, Spielstabilität und Updates zur Quality-of-Life haben oberste Priorität. Wir müssen besser werden und deshalb würdigen wir euch hier.“

An update on our new Battle Pass: pic.twitter.com/ga8NB8cwFB — Apex Legends (@PlayApex) July 24, 2024

