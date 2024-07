New World Aeternum: Closed-Beta startet heute – Uhrzeit und zwei Phasen geplant

New World Aeternum:

“New World: Aeternum” startet nach einer Verschiebung in die geschlossene Beta. Heute um 18 Uhr geht es auf PS5 und Xbox Series X/S los. Unterteilt ist die Testphase in zwei Abschnitte.

“New World: Aeternum” landet in diesem Jahr auf Konsolen. Vor dem Launch im kommenden Oktober stürzen sich Konsolenspieler in eine geschlossene Beta. Sie sollte längst beendet sein, startet nach einer kurzfristigen Verschiebung aber erst am heutigen Donnerstag.

Im Zuge des Cross-Play-Tests haben ausgewählte Konsolenspieler in Nordamerika und Europa die Gelegenheit, einen Charakter zu individualisieren, neue Waffen auszuprobieren und übernatürliche Areale zu erkunden. Ebenfalls stehen Endgame-Inhalte auf dem Programm.

Beta von New World Aeternum in zwei Phasen

Der Start der geschlossenen Beta von “New World: Aeternum” erfolgt am heutigen 25. Juli 2024 um 18 Uhr. Geschlossen werden die Server am 31. Juli 2024 ebenfalls um 18 Uhr. Zwei Phasen sind geplant.

Neue Spielerfahrung (Phase 1): 25. Juli, 18 Uhr:

In der ersten Phase soll den Spielern die Konsolenversion des bisher PC-exklusiven “New World” nähergebracht werden. Inbegriffen sind einige kleinere Anpassungen an der Lebensqualität.

In diesem Zeitraum wird Amazon die standardmäßige Chat-Abklingzeit von 72 Stunden deaktivieren, wenn ein neuer Charakter erstellt wird.

Endgame-Erfahrung (Phase 2): 28. Juli, 16 Uhr:

Spieler erstellen einen Charakter und wählen eine der Voreinstellungen für Stufe 65, um Ausrüstung für das Endspiel, Waffen, Attributspunkte der Höchststufe und vollständige Waffenmeisterschaften zu erhalten.

Die Teilnahme an der zweiten Phase ist optional. Spieler können entweder eine Voreinstellung der Stufe 65 verwenden, um einen neuen Charakter zu erstellen, oder ihren ursprünglichen Charakter aus Phase 1 weiter aufleveln.

PS5- und Xbox Series X/S-Spieler, die an der geschlossenen Testphase von “New World: Aeternum” teilnehmen möchten, konnten sich auf der offiziellen Webseite anmelden. PC-Spieler bleiben zunächst außen vor. Allerdings sollen auch sie später eine Möglichkeit erhalten, vor dem Launch in die aktualisierte Version von “New World” zu schnuppern.

Ist für die Beta ein PS-Plus-Abo notwendig?

Wichtig zu wissen: Spieler benötigen kein Online-Abonnement, um an der exklusiven geschlossenen Beta für Konsole teilzunehmen. Nach dem Release des Spiels ist jedoch ein Online-Abonnement erforderlich, da “New World: Aeternum” nicht offline spielbar ist.

Der Spielfortschritt der geschlossenen Beta wird nicht in die Vollversion übertragen. Die Bestenlisten, der Shop und der Saison Pass sind kein Bestandteil des Tests. Außerdem können Spieler keine Glücksmarken erwerben. Weitere Informationen sind in einer offiziellen FAQ zusammengetragen.

Die Vollversion von “New World: Aeternum” erscheint am 15. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC. Im PlayStation-Store sind Vorbestellungen möglich. Die Standardversion kostet 59,99 Euro. Käufer der Deluxe-Edition zahlen 20 Euro mehr und bekommen das Bären-Reittier „Corrupted Mauler“ und den Rüstungs-Skin „Verderbte Seele“ obendrauf.

