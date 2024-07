Slitterhead: Entwickler über die Spielwelt, ihre Inspirationsquellen und Parallelen zu Silent Hill

In einem Interview sprachen die Entwickler der Bokeh Game Studios ausführlich über ihr neues Projekt "Slitterhead". Das Gespräch drehte sich unter anderem um die Gestaltung der Spielwelt und Parallelen zur Arbeit an "Silent Hill".

Aktuell arbeiten Keiichiro Toyama, der kreative Kopf hinter der legendären „Silent Hill“-Serie, und sein Team der Bokeh Game Studio am Horror-Action-Abenteuer „Slitterhead“. Ebenfalls an Bord befinden sich der bekannte „Silent Hill“-Komponist Akira Yamaoka und der Charakter-Designer Tatsuya Yoshikawa („Devil May Cry 3“).

In einem Interview sprachen die Bokeh Game Studios ausführlich über ihr neues Projekt. Laut den Entwicklern schlüpfen wir in „Slitterhead“ in die Rolle von Hyoki. Hyoki wird als ein Wesen beschrieben, das von anderen Menschen und Kreaturen Besitz ergreifen kann. In der Rolle von Hyoki steht ihr vor der Aufgabe, hirnzerstörende Parasiten, die namensgebenden Slitterheads, zu vernichten.

Spielerisch geht es den Entwicklern um eine Mischung aus einem Horror- und einem Action-Titel. Für spielerisch frischen Wind soll dabei das einzigartige „Possession“-System sorgen, das es euch ermöglicht, die Kontrolle über andere Lebewesen zu übernehmen.

Die Spielwelt basiert auf einem realen Ort

Bei der Gestaltung der düsteren und neonbeleuchteten Spielwelt setzten die Entwickler auf einen realen Ort: Kowloon Walled City, ein ehemals dicht besiedeltes Gebiet von Hong Kong. Wie Toyama diesbezüglich ausführte, ging es seinem Team allerdings nicht darum, Kowloon Walled City 1:1 nachzubilden.

Stattdessen verfolgten die Entwickler das Ziel, die grundlegende Stimmung von Kowloon Walled City einzufangen. Genau wie ihr Pendant aus „Siren“ soll uns die Welt von „Slitterhead“ ein Gefühl der Nostalgie vermitteln. Gleichzeitig sei die Motivation, an vergänglichen Dingen festhalten zu wollen, ein Thema, das „Siren“ und „Slitterhead“ verbindet.

Nicht ganz einig sind sich die kreativen Köpfe hinter „Slitterhead“ bei der Frage des Genres. Während Yamaoka „Slitterhead“ nicht als Action-Titel bezeichnen möchte, spricht Yoshikawa von einem Horror-Actionspiel.

Toyama sieht zwar eine Mischung aus beiden Genres, ist jedoch der Meinung, dass vor allem die Entscheidungen, die über Leben und Tod entscheiden, und die düstere beziehungsweise dichte Atmosphäre für einen Horror-Titel sprechen.

Es ging nie um einen klassischen Horror-Titel

Dass sich „Slitterhead“ mit seinen Action-Elementen von klassischen Horror-Erfahrungen abhebt, nimmt Toyama laut eigenen Angaben gerne in Kauf. Wie der Game Director ergänzte, ging es ihm nämlich ohnehin nicht darum, einen typischen Horror-Titel zu entwickeln.

Beim Entstehungsprozess von „Slitterhead“ zog Toyama Parallelen zu den Arbeiten an „Silent Hill“.

Auch bei „Silent Hill“ verfolgte Toyama nicht das Ziel, einen klassischen Horror-Titel zu entwickeln. Stattdessen ging es ihm sowohl bei der Entwicklung von „Silent Hill“ als auch bei den Arbeiten an „Slitterhead“ darum, etwas Neues und Einzigartiges zu erschaffen. Daher dürfen wir uns bei „Slitterhead“ auf eine Erfahrung einstellen, die sich durch diverse Elemente von anderen Horror-Abenteuern abhebt.

„Slitterhand“ erscheint am 8. November 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

