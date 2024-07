Star Wars Outlaws: Ubisoft stellt umfangreiche Zugänglichkeits-Optionen vor

Mit dem Open-World-Titel „Star Wars Outlaws“ erscheint Ende August der nächste große Titel der „Avatar: Frontiers of Pandora“-Macher von Ubisoft Massive.

Wie Ubisoft kurz vor dem Release bekannt gab, setzen die Entwickler bei „Star Wars Outlaws“ auf eine Vielzahl an Zugänglichkeits-Optionen. Durch die Funktionen soll gewährleistet sein, dass sich der Titel an eine möglichst breite Zielgruppe richtet. Auch an Spielerinnen und Spielern mit körperlichen Einschränkungen wurde dabei natürlich gedacht.

Diesen möchten die Entwickler „Star Wars Outlaws“ unter anderem mit diversen Zugänglichkeits-Optionen im Bereich der grafischen Darstellung, der akustischen Wiedergabe oder der Steuerung zugänglich machen.

Grafik/Visuelles

Einstellungen für hohen Kontrast: Entfernen Sie alle Farben aus dem Hintergrund, und wenden Sie Farben auf wichtige Spielelemente an (z. B. Verbündete, feindliche aufmerksame/unaufmerksame Gegner, interaktive und kletterbare Oberflächen), mit einer Auswahl an Farben und Transparenz.

Sofern beim Design möglich: Für farbenblinde Spielerinnen und Spieler zugänglich.

Die visuelle Intensität ist durch eine Reihe von Einstellungen konfigurierbar, einschließlich Bildschirmerschütterung, Tiefenschärfe, Bewegungsunschärfe (allgemein, Kamera und pro Objekt) und chromatischer Aberration.

Blickwinkel (FOV) separat für Standard und beim Zielen konfigurierbar.

Audio/Akustisches

Keine Abhängigkeit von Audio: Wichtige Informationen werden zusätzlich zu Ton auch über andere Kanäle kommuniziert.

Untertitel für Dialoge und Hintergrundgespräche, mit Sprechernamen und optionalen Richtungspfeilen, sowie konfigurierbarer Größe, Hintergrund und Farben.

Konfigurierbarer Dynamikbereich zur Steuerung des Lautstärkeunterschieds zwischen den lautesten und leisesten Tönen.

Auswahl an Audiokanälen: Stereo, 5.1, 7.1, 7.1.4 (Unterstützung für ATMOS-Überkopflautsprecher).

Separate Lautstärkeregler für Master, Musik, Effekte, Stimme, Zwischensequenzen, Controller und Menünarration.

Dynamischer Audio-Mix mit Regeln, um sicherzustellen, dass nicht zu viele Töne gleichzeitig abgespielt werden. Zum Beispiel durch das Entfernen von niedrigpriorisierten Tönen aus dem Mix während Zwischensequenzen oder Dialogen, und Priorisierung von feindlichen Waffengeräuschen basierend auf der Bedrohungsstufe; sowie Audio-Pegelabfall für persistente Geräusche wie Speeder- und Schiffsmotoren.

Audiodeskriptionen für Zwischensequenzen. Eine optionale Stimme, die beschreibt, was visuell passiert (nur in englischer Sprache).

Positionsabhängige Audiohinweise, die die Richtung von nahegelegenen Entdeckungsmöglichkeiten wie Beute oder Nebenquests anzeigen.

Steuerung/Controller

Automatisches Gehen, um sich weiter nach vorne zu bewegen, bis eine Taste gedrückt wird.

PC unterstützt Tastatur und Maus, Controller und virtuelle Tastatur im Fenstermodus.

Neubelegung von Tastatur und Maus.

Controller-Voreinstellungen.

Empfindlichkeit individuell einstellbar für Maus, Controller, Kamerabewegung, Hüftfeuer, Speeder und Schiff.

Kamera-Invertierung über X- und Y-Achse, separat konfigurierbar für zu Fuß, Speeder und Schiff.

Konfigurierbare Totzonen – sowohl innen als auch außen für beide Sticks.

Adaptive Triggerintensität (nur DualSense).

Bewegungszielen (nur DualSense) – Zielen mit dem Gyroskop des Controllers, mit Einstellungen für Invertierung, Empfindlichkeit, Glättungsstärke und Zieloption zur Verwendung der Rollbewegung für horizontales Schauen.

Automatische Ausrichtung der Kamera auf den Horizont und die Bewegungsrichtung.

Sprinten umschalten.

Feineinstellung der Vibrationsstärke mit Schiebereglern für jede Art von Information (z. B. Waffen, Nahkampf, Nix, Schaden).

Ändern von Halten zu Drücken – eine allgemeine Einstellung, die eine Vielzahl von Gameplay-Halten betrifft.

Abschließend weisen die Entwickler von Ubisoft Massive darauf hin, dass im Bereich des Gameplays und der Nutzeroberfläche weitere Anpassungsmöglichkeiten warten. Hier können Spielerinnen und Spieler beispielsweise größere Texte aktivieren, den Schwierigkeitsgrad individuell anpassen oder eine Zielhilfe zuschalten.

Alle weiteren Details und eine Übersicht über alle Zugänglichkeits-Optionen findet ihr auf der offiziellen Website.

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

