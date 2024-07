Star Wars Outlaws: So wird die Spielwelt gefüllt – Video liefert Details zu den Aktivitäten

Kurz vor dem Release stellten die Entwickler von Ubisoft Massive in Zusammenarbeit mit IGN diverse Videos zum Ende August erscheinenden Open-World-Titel „Star Wars Outlaws“ bereit.

Diese lieferten uns frische Gameplay-Szenen und Details zu Themen wie dem Mond Toshara oder Nix, dem Begleiter der Protagonistin Kay Vess. Den Start in das Wochenende versüßte und Ubisoft Massive mit einem weiteren Video, in dem das Team über die Arbeiten an „Star Wars Outlaws“ spricht.

Dieses Mal dreht sich alles um die Inhalte und Aktivitäten, mit denen die Entwickler die Welt befüllten. Das von Ubisoft Massive verfolgte Ziel: Eine Welt zu erschaffen, an der ihr an allen Ecken und Enden auf unterhaltsame Aktivitäten und Events stoßt.

Von der Erkundung und Living-Space-Events

Wie der für „Star Wars Outlaws“ verantwortliche Creative Director Julian Gerighty versprach, gibt es in der offenen Welt des Titels auch abseits der Kampagne einiges zu tun. Laut Gerighty lockt die Welt nämlich mit zahlreichen Geheimnissen und Überraschungen. Hinzukommen die sogenannten „Living Space Events“.

Hierbei haben wir es mit dynamischen Events zu tun, die überall in der Welt von „Star Wars Outlaws“ auftauchen. Die Events stellen euch vor unterschiedliche Aufgaben und räumen euch nach dem Abschluss exklusive Belohnungen ein. Beispielsweise könnt ihr einem Schmugglerschiff zur Hilfe eilen, das gerade vom Imperium aufgebracht wurde. Oder ihr untersucht ein Wrack, das Notsignale aussendet.

Des Weiteren bieten euch Raumstationen, Städte und Bars die Möglichkeit, mit den Bewohnern der Welt zu sprechen. Oftmals ergeben sich hier Hinweise auf weitere Geheimnisse und Aktivitäten.

Ubisoft reagierte auf den Ruf nach einer Verschiebung

Das vor wenigen Tagen veröffentlichte Gameplay-Video zu „Star Wars Outlaws“ sorgte zuletzt für reichlich Gesprächsstoff. Vor allem die nicht immer überzeugende Grafik zog einiges an Kritik nach sich. Mitunter wurde sogar der Ruf nach einer Verschiebung laut. In einem Statement nahm sich Ubisofts CEO Yves Guillemot des Themas kürzlich an.

Mit einem Verweis auf den erreichten Gold-Status erteilte Guillemot dem Ruf nach einer Verschiebung eine Absage. Zudem wies der CEO von Ubisoft darauf hin, dass sein Unternehmen von der Qualität eines „Star Wars Outlaws“ voll und ganz überzeugt sei.

Begleitet wird der Release von der bislang größten Marketingkampagne in Ubisofts Geschichte. „Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

