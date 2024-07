Star Wars Outlaws: Eine weitere typische Open-World von Ubisoft? Das sagen die Entwickler

In der Vergangenheit kritisierte die Gaming-Community immer wieder die sogenannte Ubsioft-Formel bei Open-World-Titeln des Publishers. In einem Interview versicherten uns die Entwickler von Ubisoft Massive, dass "Star Wars Outlaws" bei der Gestaltung der offenen Welt andere Wege geht.

In der Vergangenheit musste sich Ubisoft immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, dass die Welten diverser Open-World-Spiele stets dem gleichen Muster folgten.

In vielen Fällen wurden die Welten teilweise immer größer und mit zahlreichen Markern und Symbolen versehen, die euch dazu animieren sollten, die Spielwelt zu erkunden. Nicht selten endete das Abklappern der Symbole jedoch in einer Art Fließbandarbeit, die den Spielerinnen und Spielern schnell zu viel wurde.

Aufgrund des Aufbaus früherer Open-World-Titel des Publishers stellte sich einem Teil der Community die Frage, ob die sogenannte Ubisoft-Formel auch bei „Star Wars Outlaws“ zum Einsatz kommen könnte. Eine Befürchtung, zu der sich nun das Team von Ubisoft Massive selbst äußerte.

Ubisoft Massive möchte andere Wege gehen

Im Interview mit GamesIndustry.biz wies Creative Director Julian Gerighty darauf hin, dass sein Team die Befürchtungen der Spielerinnen und Spieler definitiv ernst nimmt. Gleichzeitig möchte er jedoch betonen, dass sich die Gestaltung der offenen Spielwelt von „Star Wars Outlaws“ spürbar von der typischen Ubisoft-Formel abhebt und für zahlreiche Überraschungen sorgen wird.

„Wir sind uns des Ubisoft-Hausstils sehr bewusst“, führte der Creative Director aus. „Massive war schon immer anders. The Division und The Division 2 waren anders. Ursprünglich war Massive ein unabhängiges Studio. Dann wurde es ein Activision-Studio. Also hat es immer ganz anders gedacht.“

„Die DNA von Massive ist ziemlich einzigartig im Vergleich zu Ubisoft. Aber es gibt so viele großartige Lektionen, die man von der Art und Weise lernen kann, wie Ubisoft Spiele macht.“

Wie aus einer aktuellen Vorschau hervorging, hebt sich „Star Wars Outlaws“ unter anderem mit der Entscheidung, bei der Karte auf die für Ubisoft-Spiele typischen Marker und Symbole zu verzichten, ab. Eine Designentscheidung, mit der euch Ubisoft Massive dazu animieren möchte, die Welt des „Star Wars“-Titels ausgiebig zu erkunden.

Weitere Details und Aussagen zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Auf XP und Skilltrees wird verzichtet

Auch bei der Entwicklung der Protagonistin Kay Vess spielt die Erkundung der Spielwelt eine wichtige Rolle. Bei der Charakterentwicklung verzichtet Ubisoft Massive nämlich auf Erfahrungspunkte und Skilltrees.

Stattdessen warten überall in der Welt von „Star Wars Outlaws“ Experten und Lehrmeister, die euch neue Fähigkeiten beibringen oder euch Upgrades zu bereits erlernten Skills liefern.

In der vergangenen Woche gab Ubisoft bekannt, dass „Star Wars Outlaws“ den Gold-Status erreichte. Somit wird das ambitionierte Open-World-Abenteuer wie geplant am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen. Neben der Standardversion bietet Ubisoft eine Gold- und eine Ultimate-Edition an.

Unsere Übersicht verrät euch, welche Inhalte in den einzelnen Editionen geboten werden.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren