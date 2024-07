Star Wars Outlaws: Kays vielseitiger Begleiter – Neues Video stellt uns Nix vor

In Zusammenarbeit mit IGN stellten die Entwickler von Ubisoft Massive wenige Wochen vor dem Launch von "Star Wars Outlaws" ein weiteres Video zur Verfügung. Dieses Mal dreht sich alles um Nix, den vielseitigen Begleiter der Protagonistin Kay Vess.

In wenigen Wochen erscheint der von Ubisoft Massive („Avatar: Frontiers of Pandora“) entwickelte Open-World-Titel „Star Wars Outlaws“ für die Konsolen und den PC.

Um uns auf den nahenden Release einzustimmen, stellte Ubisoft Massive in den letzten Tagen diverse Videos bereit. Darunter ein zehn Minuten langes Gameplay-Video, das uns Eindrücke aus dem Spielgeschehen lieferte, sowie ein Video, in dem die Entwickler etwas näher auf Toshara eingehen. Bei Toshara handelt es sich um einen Mond, der speziell für „Star Wars Outlaws“ entworfen wurde.

Ab sofort steht ein weiteres Video zur Ansicht bereit, in dem das Team von Ubisoft Massive etwas näher auf die Arbeiten an „Star Wars Outlaws“ eingeht. Dieses Mal dreht sich alles um Nix, den vielseitigen Begleiter der Protagonistin Kay Vess.

Was hat es mit Nix auf sich?

Bereits der offizielle Enthüllungs-Trailer zu „Star Wars Outlaws“ ermöglichte uns einen ersten Blick auf die niedliche Kreatur. Nix wird von den Entwicklern als einer der besten Freunde von Kay Vess beschrieben und unterstützt die Protagonistin auf unterschiedliche Art und Weise.

Beispielweise könnt ihr Nix nutzen, um eure Widersacher abzulenken und unbemerkt an ihnen vorbeizuschleichen. Des Weiteren verfügt Nix über die Fähigkeit, entfernte Schalter zu aktivieren oder Waffen und andere Gegenstände einzusammeln. Eigenen Angaben zufolge ließen sich die Entwickler bei der Gestaltung von Nix von diversen realen Lebewesen inspirieren.

Darunter klassischen Haustieren wie Hunden oder Katzen. Aber auch ungewöhnliche Lebewesen wie diverse Schuppentiere standen bei den Arbeiten an Kay Vess‘ Begleiter Pate.

Umfangreiche PR-Kampagne begleitet den Release

Wie Ubisoft im Rahmen einer Investorenkonferenz versprach, möchte das Unternehmen beim Release von „Star Wars Outlaws“ nichts dem Zufall überlassen. Stattdessen plant der Publisher zum Launch des Open-World-Titels nicht weniger als die bislang größte Marketingkampagne der Firmengeschichte.

Ubisofts CEO Yves Guillemot dazu: „Das ist die Tatsache, dass es zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen der Branche in diesem Jahr gehört und eine wirklich starke positive Stimmung in der Community widerspiegelt. Und auch die Tatsache, dass wir mit der bisher größten Marketingkampagne für ein Ubisoft-Spiel aufwarten“, ergänzte der CEO von Ubisoft.

„Star Wars Outlaws“ erreichte kürzlich den Gold-Status und erscheint damit wie geplant am 30. August 2024. Versorgt werden der PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren