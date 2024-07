Star Wars Outlaws: Video liefert Details & Eindrücke zum sturmgeplagten Toshara-Mond

In der offiziellen Ankündigung bestätigten die Entwickler von Ubisoft Massive, dass wir uns in „Star Wars Outlaws“ sowohl auf vertraute Schauplätze aus den Filmen als auch ganz neue Orte freuen dürfen.

Zu den neuen Schauplätzen gehört Toshara. Ein von Stürmen und Unwettern geplagter Mond, den Ubisoft Massive eigens für „Star Wars Outlaws“ erschuf. Wie die Entwickler betonen, soll sich Toshara nahtlos in die Lore und die anderen Orten der Filme einfügen. In einem frisch veröffentlichten Entwickler-Video (via IGN) geht Ubisoft Massive noch einmal auf die Arbeiten an Toshara ein.

Zu Wort kommt dabei unter anderem Creative Director Julian Gerighty, der uns am Entstehungsprozess teilhaben lässt und das eine oder andere spannende Detail nennt. Aber schaut doch einfach selbst.

Ein von der afrikanischen Savanne inspirierter Mond

Laut den kreativen Köpfen von Ubisoft Massive liegt dem grundlegenden Konzept von Toshara die afrikanische Savanne zugrunde. Das Team verspricht abwechslungsreiche und einzigartige Merkmale, die euch dazu animieren sollen, den Mond bis in den kleinsten Winkel zu erkunden. Dabei stoßt ihr immer wieder auf Vorkommen des leuchtend orangefarbenen Amberin.

Ein Material, das in der Geschichte des Mondes eine wichtige Rolle spielt. Das Material wird nicht nur von den Bewohnern abgebaut. Gleichzeitig verdichtet es sich zu natürlich geformten Rampen, die ihr für Stunts nutzen könnt, wenn ihr mit dem Speeder unterwegs sein.

Des Weiteren lockt der Mond laut Entwicklerangaben mit geheimnisvollen alten Schiffswracks, die auf ihrer Erkundung warten, oder Stützpunkten des Imperiums, die ihr entdecken könnt. Hinzukommen kriminelle Gruppierungen, mit denen ihr fertig werden müsst, oder die Stadt Mirogana mit ihren Bewohnern.

Ubisoft schließt eine Verschiebung aus

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Ubisoft Massive in Zusammenarbeit mit IGN ein Gameplay-Video, das uns mit dem Stealth oder den Raumschiffkämpfen diverse Elemente aus „Star Wars Outlaws“ zeigte. Zum Leidwesen der Entwickler fiel das Feedback der Community eher durchwachsen aus.

Aufgrund des Gebotenen und kleinerer technischer Schwächen wurde mitunter sogar der Ruf nach einer Verschiebung laut. Eine Forderung, die Ubisoft in dieser Woche mit einem Verweis auf den erreichten Gold-Status zurückwies.

„Wie wir bereits zu Star Wars gesagt haben, ist die Qualität der Welt und des Erlebnisses wirklich sehr hoch“, ergänzte Ubisoft-Geschäftsführer Yves Guillemot. „Wir nutzen unsere Engine wirklich voll aus und ich glaube, die Leute werden sie lieben.“

Somit erscheint „Star Wars Outlaws“ wie geplant am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren