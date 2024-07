Star Wars Outlaws: Größtes Marketingbudget soll einen starken Launch sichern

Wie Ubisoft versprach, möchte das Unternehmen beim Launch von "Star Wars Outlaws" nichts dem Zufall überlassen. Laut CEO Yves Guillemot wird die größte Marketingkampagne in der Geschichte des Publishers den Release des Open-World-Titels begleiten.

Mit „Star Wars Outlaws“ erscheint Ende August der erste Open-World-Titel auf Basis der legendären Sternenkriege für die Konsolen und den PC. Für die Umsetzung des ambitionierten Projekts sind die Entwickler von Ubisoft Massive („Avatar: Frontiers of Pandora“) verantwortlich.

Im Rahmen einer Investorenkonferenz versicherten die Verantwortlichen von Ubisoft, dass das Unternehmen bei „Star Wars Outlaws“ nichts dem Zufall überlassen möchte. Auch wenn es sich bei „Star Wars“ um einen großen Namen handelt, der bereits ausreichen dürfte, um zahlreiche Einheiten von „Outlaws“ zu verkaufen, plant Ubisoft laut CEO Yves Guillemot umfangreiche PR-Maßnahmen.

Unter dem Strich soll laut Guillemot nicht weniger als die bislang größte Marketingkampagne in der Geschichte des Unternehmens auf die Beine gestellt werden.

Einer der sehnlichst erwarteten Titel des Jahres?

Mit der umfangreichen PR-Kampagne trägt Ubisoft laut Guillemot dem Umstand Rechnung, dass es sich bei „Star Wars Outlaws“ um einen der meist erwarteten Titel des Jahres 2024 handelt. „Was wir berücksichtigen, ist ein starker Start für Star Wars Outlaws“, führte Guillemot im Gespräch mit den Investoren aus.

„Das ist die Tatsache, dass es zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen der Branche in diesem Jahr gehört und eine wirklich starke positive Stimmung in der Community widerspiegelt.“

„Und auch die Tatsache, dass wir mit der bisher größten Marketingkampagne für ein Ubisoft-Spiel aufwarten“, ergänzte der CEO von Ubisoft.

Feedback fiel zuletzt durchwachsen aus

Von der „starken positiven Stimmung innerhalb der Community“, die Guillemot ansprach, war in den letzten Tagen nur wenig zu sehen. Stattdessen sorgte ein Gameplay-Video, das verschiedene Elemente von „Star Wars Outlaws“ zeigte, in der Community für Kritik. Vor allem die teilweise enttäuschende Grafik ließ den Ruf nach einer Verschiebung lauter werden.

Mit einem Verweis auf den kürzlich erreichten Gold-Status erteilte Ubisoft einer möglichen Verschiebung wenig überraschend eine Absage. Gleichzeitig betonte Guillemot, dass Ubisoft und die Entwickler von Ubisoft Massive von der Qualität des Open-World-Titels voll und ganz überzeugt sind.

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

