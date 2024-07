Remnant 2: DLC-Release von The Dark Horizon eingegrenzt und neuer Spielmodus bestätigt

Mit "The Dark Horizon" wurde der dritte und letzte kostenpflichtige DLC für "Remnant 2" angekündigt. Erste Informationen zur Erweiterung liegen vor.

Vor ziemlich genau einem Jahr, am 25. Juli 2023, erschien mit „Remnant 2“ die Fortsetzung des 2019er „Remnant: From the Ashes“. Zum Release des Spiels versprachen die Entwickler von Gunfire Games damals, dass man binnen eines Jahres gleich drei kostenpflichtige DLCs für das Spiel veröffentlichen möchte.

Das Versprechen haben die Macher knapp verfehlt. Der dritte und letzte DLC erscheint erst im September 2024 und damit zwei Monate zu spät. Die Entwickler geben an, man habe sich die zusätzliche Zeit genommen, um den Spielern das bestmögliche Ergebnis bieten zu können.

Erwartet mit The Dark Horizon den umfangreichsten DLC

Nun wurde der DLC „The Dark Horizon“ angekündigt und mit September steht der Release-Zeitraum fest. Es gibt auch erste Informationen zu Inhalt und Umfang. Diese sind allerdings noch recht spärlich.

Weitere Details werden erst kurz vor der Veröffentlichung bekannt gegeben. Dennoch ist bereits bekannt, dass dieser der umfangreichste der insgesamt drei DLCs werden soll. Zuvor hatten „The Forgotten Kingdom“ und „The Awakened King“ jeweils eine Menge neuer Inhalte in „Remnant 2“ gebracht.

Die beiden vorangegangenen Erweiterungen haben die Gebiete Yaesha und Losomn jeweils um neue Teilgebiete erweitert. Auch sind neue Gegner und neue Gegenstände erschienen. Die Geschichte des Hauptspiels wurde jeweils passend erweitert und ausgebaut.

In „The Dark Horizon“ kehren Spieler in die Nekropole N’Erud zurück. Dieser Schritt war nur naheliegend, da damit auch das dritte und letzte Gebiet im Spiel vergrößert wird. Laut eigener Aussage der Entwickler in der Ankündigung auf Steam sollen die Spieler dort ein „bizarres Phänomen“ untersuchen.

Informationen zu den vorangegangenen Erweiterungen:

Weitere Inhalte für Remnant 2 geplant

Neben dem DLC arbeitet Gunfire auch an einem neuen Spielmodus. Dieser soll für alle Spieler kostenlos zur Verfügung stehen, sobald er erscheint. Mit diesem noch unbekannten Modus soll auch ein neues Progressionssystem kommen.

„Remnant 2“ ist für Xbox Series X/S, PS5 und PC erhältlich. Aktuell ist das Spiel im Playstation Store von 49,99 Euro auf 24,99 Euro reduziert. Auch die Ultimate Edition ist im Angebot und für 34,99 Euro statt 69,99 Euro erhältlich.

