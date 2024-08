Planet Coaster 2: Deep-Dive-Video zeigt Wasserparks, Achterbahnen und mehr

"Planet Coaster 2" zeigt sich in einem umfangreichen Deep-Dive-Video, das umfangreich in die Neuerungen und Tools einführt.

Fans von Management-Simulationen kommen kaum noch an Frontier Developments vorbei. Das britische Studio mit Sitz in Cambridge brachte in den vergangenen Jahren zahlreiche Vertreter dieses Genres hervor. Dazu gehört unter anderem “Planet Coaster”, das im Herbst einen zweiten Teil bekommt.

“Planet Coaster 2” wurde Mitte Juli angekündigt. Der Nachfolger des 2016 für den PC und 2020 für Konsolen veröffentlichten Titels soll mit neuen Attraktionen und weiteren Neuerungen aufwarten. Inzwischen liegt ein Deep-Dive-Video vor, das mit einer Länge von rund 15 Minuten recht tief in das Spiel eintauchen lässt.

Der Gameplay-Deep-Dive zu “Planet Coaster 2” widmet sich dem umfassenden Erstellungs-Toolset und zeigt, wie Spieler ihren Traum-Themenpark gestalten können.

Statt sich nur auf Achterbahnen zu fokussieren, wie es im ersten Teil der Fall war, stehen diesmal auch Wasserparks, Rutschen, Pools und diverse Attraktionen auf dem Programm. Spieler erhalten die komplette Kontrolle darüber, wie sie diese Attraktionen in ihren Parks zum Einsatz bringen möchten.

Die grundlegenden Spielmechaniken blieben erhalten, sodass sich Fans direkt heimisch fühlen werden. Dennoch verspricht Frontier Developments für “Planet Coaster 2” zahlreiche Verbesserungen, die den Titel vom Vorgänger abheben lassen.

Weitere Details zu den Neuerungen und Besonderheiten hält das folgende Video bereit:

Mit einem weiteren Video möchte Frontier noch mehr Einblicke in die Erstellungswerkzeuge und weitere Features des Spiels gewähren. Daher bleibt abzuwarten, was der Entwickler im “Deep Dive 2” enthüllen wird.

Release im Herbst und erster Teil regelmäßig im Sale

“Planet Coaster 2” soll diesen Herbst für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Einen genauen Termin gab Frontier Developments bisher nicht preis. Im PlayStation-Store können Fans den Titel bereits auf die Wunschliste packen. Vorbestellungen sind bislang nicht möglich.

Mehr Informationen hält unsere Meldung zur Ankündigung von “Planet Coaster 2” bereit:

Der erste Teil ist Bestandteil des PS-Plus-Extra-Angebotes, kann aber auch für 44,99 Euro käuflich erworben werden. Hier lohnt es, auf einen Sale zu warten. Bis heute Vormittag war “Planet Coaster” für 8,99 Euro im Angebot. Im April sank der Preis sogar auf 4,49 Euro. Im August oder September ist mit dem nächsten Preisnachlass zu rechnen.

Weitere Meldungen zu Planet Coaster 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren