Tarsier Studios: Schwein gehabt – Neues Spiel wird anders als alles, was ihr bisher gesehen habt

Der schwedische Entwickler Tarsier Studios unterstützte einst bei der Produktion der „LittleBigPlanet“-Reihe und “Tearaway Unfolded”. Mit “Little Nightmares” aus dem Jahr 2017 und “Little Nightmares 2”, das 2021 folgte, war das Team gar für eigenständige Produktionen verantwortlich.

Doch in welche Abenteuer stürzen sich Fans des Studios mit dem nächsten Spiel? Die Antwort darauf wird Tarsier schon bald geben. Mit einem Teaser macht der Entwickler auf die bevorstehende Enthüllung aufmerksam.

Sie kommen, warnt ein Schwein

Der Teaser war während des jüngsten Livestreams des Publishers THQ Nordic zu sehen und kann unterhalb dieser Zeilen nachträglich gestartet werden. Er teilt mit, dass die vollständige Enthüllung des Projektes am 20. August 2024 während der Show „Gamescom Opening Night Live“ erfolgen wird.

Neben diesem Termin gewährt der Trailer einen groben Ausblick: Im Video tritt ein offensichtlich angeschlagenes und schlecht zusammengeflicktes Schwein in den Fokus, bevor dessen Eingeweide langsam herausfallen. Das Schwein dreht sich im weiteren Verlauf leicht zur Kamera und grunzt: „Sie kommen.“ Damit ist die Szene beendet.

Im Begleittext heißt es: “Von den Machern von Little Nightmares 1 & 2 kommt eine völlig neue Vision, anders als alles, was du bisher gesehen hast.” Was das bedeutet, kann nur spekuliert werden. Der Teaser scheint allerdings auf ein Spiel hinzudeuten, das ziemlich düster und horrorlastig ist.

Tarsier Studios arbeitet nicht an Litte Nightmares 3

An “Little Nightmares 3” wirkt Tarsier Studios nicht mit. Die Entwicklung übernahm Supermassive Games. Hier kam es offenbar zu Problemen, denn die Veröffentlichung des Titels wurde in das kommende Jahr verschoben:

Erscheinen soll “Little Nightmares 3” für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Sobald weitere Informationen zum neusten Werk von Tarsier vorliegen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

