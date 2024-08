80 Prozent Rabatt: Göttliches Open-World-Abenteuer für unter 8 Euro

Könnt ihr euch für Open-World-Spiele mit kunterbunter Grafik begeistern? Dann ist dieses Angebot genau das Richtige für euch: „Immortals: Fenyx Rising“ ist gerade für nur 7,99 Euro erhältlich. Das entspricht einem stattlichen Rabatt von 80 Prozent.

Abgesehen von einem PS-Plus-Sale ist es der bisher niedrigste Preis im PlayStation-Store. Das Angebot gilt bis zum 15. August. Hierzulande endet der Deal um 00:59 Uhr. Danach steigt der Preis wieder auf 39,99 Euro.

Ubisoft brachte diese neue Open-World-IP im Dezember 2020 auf den Markt. Ganz offensichtlich ließ sich der französische Publisher von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ inspirieren.

Das Spielprinzip kurz erklärt: Ihr erkundet hier mit Fenyx eine farbenprächtige Interpretation der griechischen Mythologie. Gleitet mit euren Flügeln durch abwechslungsreiche Landschaften und bekämpft Fabelwesen wie Zyklopen. Rettet die griechischen Götter vor dem Untergang! Ihr seid ihre letzte Hoffnung.

Nachfolgend gelang ihr direkt zum Angebot:

Hohe Wertungen auf Metacritic und im PS Store

Wie die Testwertungen zeigten, könnt ihr beim aktuellen Bestpreis nichts falsch machen. So kam das farbenfrohe Action-Adventure auf einen Metascore von 81 Punkten. Im PS Store haben die Nutzer 4,28 von 5 Sternen vergeben. Zu den genannten positiven Aspekten der Spielerschaft zählen die gelungene Open World, das spaßige Gameplay und die humorvollen Charaktere.

Im Übrigen ist nicht nur die Standard-Version günstiger zu haben. Auch die Gold Edition mit den drei Story-DLCs könnt ihr gerade für wenig Geld erwerben. Statt 59,99 zahlt ihr nur 14,99, was einem Preisnachlass von 75 Prozent entspricht. Dieses Angebot endet ebenfalls am 15. August.

Zur Gold-Edition des Ubisoft-Adventures:

Abonnenten von PS Plus Extra können auf den Deal verzichten, weil der Action-Titel im Spielekatalog enthalten ist. Wer Ubisoft Plus abonniert hat, kann ebenso ohne Zusatzkosten spielen.

Zwar ist das Götter-Adventure bei den Spielern gut angekommen, doch einen Nachfolger wird es nicht (mehr) geben. Ein zweiter Teil war ursprünglich geplant, doch Ubisoft zog den Stecker – angeblich wegen „Assassin’s Creed Red“.

