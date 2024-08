Metal Hellsinger VR: Der Termin für PSVR2 steht – Diese Extras warten auf Vorbesteller

Im Sommer 2022 veröffentlichten die Entwickler von The Outsiders „Metal Hellsinger“ für die Konsolen sowie den PC und lieferten mit dem rhythmischen First-Person-Shooter einen kleinen Überraschungshit ab.

Wie seit Ende März bekannt ist, arbeitet Lab42 Games zudem an Umsetzungen für die Virtual-Reality-Headsets. Den entsprechenden Versionen spendierte der Publisher Funcom heute Releasetermine. Den Anfang machen am 24. September 2024 die Meta Quest-Plattformen.

Am 3. Oktober 2024 wiederum sind SteamVR und PlayStation VR2 an der Reihe.

Erlebt Metal Hellsinger intensiv wie nie

Mit dem Sprung die virtuelle Realität möchten es uns die Entwickler ermöglichen, die rhythmische Action von „Metal Hellsinger“ so intensiv wie nie zu erleben. Das spielerische Grundprinzip bleibt dabei natürlich erhalten. Nach wie vor geht es darum, aus der Bewegung heraus Dämonen zu töten.

Die Besonderheit: Indem ihr dem Rhythmus abwechslungsreicher Metal-Songs folgt, baut ihr Combos auf und landet stärkere Treffer.

In einem Bereich hebt die die VR-Version von „Metal Hellsinger“ von der normalen Fassung ab. So ist es in der virtuellen Realität möglich, die beiden Waffen unabhängig voneinander zu kontrollieren beziehungsweise einzusetzen.

„Schießen, rasen und töten im Takt, während die Feuer der Hölle um Spieler herum pulsieren – Mitgerissen vom Rhythmus der Hölle können Spieler die gesamte epische Kampagne durchspielen, um ihre gestohlene Stimme vom Red Judge der Acht Höllen zurückzuholen“, so die Entwickler weiter.

Ein kostenloser DLC für Vorbesteller

Im Zuge der heutigen Ankündigung verwiesen die Verantwortlichen zudem auf den „Dream of the Beast“ genannten DLC. Dieser umfasst zum einen zwei neue Songs, die von Cristina Scabbia (Lacuna Coil) und Will Ramos (Lorna Shore) vorgetragen werden.

Ebenfalls an Bord befinden sich drei exklusive Outfits und die Waffe „The Red Right Hand“, die in rhythmischen Stößen feuert.

Spieler, die „Metal Hellsinger VR“ auf den Meta Quest-Plattformen oder auf PlayStation VR2 vorbestellen, können den „Dream of the Beast“-DLC zum Release ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

