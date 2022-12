Metal Hellsinger: Spielerzahlen erreichen den ersten großen Meilenstein

Im September dieses Jahres veröffentlichten die schwedischen Entwickler von The Outsiders mit „Metal: Hellsinger“ einen First-Person-Shooter, bei dem auf ein frisches Spielkonzept gesetzt wurde.

Natürlich geht es immer noch darum, Gegner mit Waffengewalt auszuschalten. Im Fall von „Metal: Hellsinger“ kommt jedoch die Besonderheit dazu, dass ihr eure Schüsse im Takt der Musik abfeuern müsst. Je besser ihr den Rhythmus der Metal-Songs trefft, desto mächtiger fallen eure Angriffe und desto höher fallen euer Multiplikator und somit euer Highscore aus.

Ein Spielkonzept, das laut The Outsiders von der Community sehr positiv aufgenommen wurde. Wie es in einem aktuellen Tweet des schwedischen Studios heißt, wurde „Metal: Hellsinger“ mittlerweile von mehr als einer Million Nutzern gespielt.

„Eine Million Hellsinger haben dazu geführt, dass die Hölle den Beat fürchten lernte. Aus tiefstem Herzen, vielen Dank an euch alle! Auf eine Million mehr“, heißt es in einer kurzen Mitteilung an die Community. Ob möglicherweise schon an einem Nachfolger oder zumindest an Download-Inhalten zu „Metal: Hellsinger“ gearbeitet wird, wurde nicht verraten.

Zudem muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die bestätigte Anzahl der Spieler und Spielerinnen nicht mit den Verkaufszahlen des Rhythmus-Shooters gleichzusetzen ist. Schließlich gehörte auch „Metal: Hellsinger“ zu den Titeln, die pünktlich zum Release den Weg in den Xbox Game Pass fanden.

Wie oft der Shooter unter dem Strich verkauft wurde, bestätigten die Verantwortlichen von The Outsiders nicht.

1 MILLION Hellsingers have made hell fear the beat. From the bottom of our burning heart, thank you all so much! ❤️‍🔥

Here’s to a million more! 🤘 pic.twitter.com/zX2Xa5m1cH

— Metal: Hellsinger 🤘😈🔥 OUT NOW! (@MetalHellsinger) December 21, 2022