PS5 & PS4: EA Sports FC 24, Elden Ring und mehr – Das waren die Top-Downloads im Juli 2024

In monatlichen Abständen veröffentlicht Sony Übersichten über die Top-Downloads im PlayStation Store. Ab sofort stehen Listen zu den Bestsellern im Juli 2024 bereit.

Beginnen wir mit der PS5, wo es im letzten Monat sowohl in Nordamerika als auch Europa sportlich zur Sache ging. Während sich der Fußball-Titel „EA Sports FC 24“ in Europa ein weiteres Mal den Spitzenplatz sicherte, dominierte in den USA und Kanada „EA Sports College Football 25“ das Geschehen auf der PS5.

Komplettiert werden die Top 3 in beiden Regionen von Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „GTA 5“ und FromSoftwares Rollenspiel „Elden Ring“, das im letzten Monat weiter vom Release des umfangreichen Add-ons „Shadow of the Erdtree“ profitierte.

Hinzukommen weitere große Titel wie „Hogwarts Legacy“, „F1 24“ oder „Call of Duty: Modern Warfare 3“.

Die erfolgreichsten PS5-Spiele im Juli 2024

USA / Kanada Europa EA Sports College Football 25 EA Sports FC 24 GTA 5 GTA 5 Elden Ring Elden Ring NBA 2K24 EA Sports College Football 25 EA Sports FC 24 The Crew Motorfest Call of Duty: Modern Warfare 3 Hogwarts Legacy Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Sea of Thieves Mortal Kombat 1 NBA 2K24 Sea of Thieves F1 24 MLB The Show 24 No Man’s Sky Hogwarts Legacy It Takes Two The Crew Motorfest Call of Duty: Modern Warfare 3 UFC 5 The Witcher 3: Wild Hunt No Man’s Sky Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Baldur’s Gate 3 F1 Manager 2024 It Takes Two Nobody Wants to Die Helldivers 2 Baldur’s Gate 3 Marvel’s Spider-Man 2 UFC 5 Tekken 8 Avatar: Frontiers of Pandora Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 1

Widmen wir uns nun der PS4. Auf Sonys Last-Gen-Konsole erfreut sich „Minecraft“ weiterhin ungemeiner Beliebtheit und belegte sowohl in Nordamerika als auch Europa den Spitzenplatz. Weiter geht es in Europa mit „EA Sports FC 24“ und gleich zwei Titeln aus dem Hause Rockstar Games: „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“.

Auffällig ist, dass auf der PS4 im letzten Monat diverse ältere Spiele in den Download-Charts zu finden sind. Darunter „Batman: Arkham Knight“, „Need for Speed Payback“, „Watch Dogs 2“ oder die Game of the Year-Edition zu „Sekiro: Shadows Die Twice“.

Die erfolgreichsten PS4-Spiele im Juli 2024

USA / Kanada Europa Minecraft Minecraft Red Dead Redemption 2 EA Sports FC 24 GTA 5 GTA 5 Batman: Arkham Knight Red Dead Redemption 2 NBA 2K24 Batman: Arkham Knight Need for Speed: Payback Need for Speed: Payback theHunter: Call of the Wild Need for Speed Heat Need for Speed Heat Kingdom Come: Deliverance Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY-Edition The Forest EA Sports FC 24 Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY-Edition Call of Duty: Modern Warfare 3 Watch Dogs 2 Watch Dogs 2 Supermarket Owner Simulator: Business Gang Beasts theHunter: Call of the Wild Mortal Kombat X Mortal Kombat X The Forest The Last of Us Remastered Castle Crashers Remastered NBA 2K24 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Outlast Dying Light Dying Light Injustice 2 Unravel Two Stardew Valley Hogwarts Legacy

Keine allzu großen Überraschungen offenbart ein Blick auf die Download-Charts der Free2Play-Spiele. Wie erwartet sprang der Anfang Juli 2024 veröffentlichte Loot-Shooter „The First Descendant“ sowohl in Nordamerika als auch Europa an die Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgen in Europa „Asphalt Legends Unite“, „Roblox“ und „Zenless Zone Zero“.

Das erfolgsverwöhnte Team hinter dem Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ musste sich in Europa im Juli mit dem fünften Platz arrangieren. Welche Free2Play-Titel im letzten Monat sonst noch in den Top 10 zu finden waren, verrät euch die folgende Übersicht.

Die erfolgreichsten Free2Play-Spiele im Juli 2024

USA / Kanada Europa The First Descendant The First Descendant Zenless Zone Zero Asphalt Legends Unite Roblox Roblox Fortnite Zenless Zone Zero Asphalt Legends Unite Fortnite Call of Duty: Warzone eFootball 2024 Fall Guys Stumble Guys Rocket League Fall Guys MultiVersus Rocket League XDefiant Call of Duty: Warzone

Den Schlusspunkt unter die Download-Charts setzen Übersichten zu den erfolgreichsten PSVR- und PSVR2-Spielen des letzten Monats. Die entsprechenden Charts findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren