Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Versehentlicher Leak? Händler nennt Releasetermin

Unter dem sperrigen Namen „Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics“ kündigte Capcom in diesem Jahr eine Spielesammlung an, mit der diverse Klassiker der Reihe den Weg auf die aktuellen Plattformen finden.

Unklar war bislang nur noch, wann wir mit dem Release der Collection rechnen dürfen. Diesbezüglich könnte sich ein weiteres Mal ein Händler als Spielverderber entpuppt und die Überraschung verdorben haben. Im aktuellen Fall beziehen wir uns auf einen Produkteintrag der britischen Kette ShopTo.

Diese listete „Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics“ zwischenzeitlich nämlich für einen Release am 22. November 2024 und entfernte diesen Termin relativ schnell wieder von ihrer Website. Somit steht die übliche Frage im Raum: Hatten wir es hier mit einem Fehler oder einem ungewollten Leak des Releasertermins zu tun?

Enthüllung des Termins in der nächsten Woche?

Die Tatsache, dass gerade jetzt ein möglicher Releasetermin zu „Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics“ auftaucht, könnte darauf hindeuten, dass Capcom den Termin auf der Gamescom 2024 enthüllen wird.

Möglicherweise im Rahmen des Opening Night Live-Events, das am Dienstagabend, den 20. August 2024 von 20 bis 22 Uhr stattfindet.

Wie Capcom kürzlich bekannt gab, verfolgt das Unternehmen auf der Gamescom nämlich große Pläne und reist mit diversen Highlights nach Köln. Darunter dem 2025 erscheinenden Action-Rollenspiel „Monster Hunter Wilds“, das an 60 Demo-Stationen angespielt werden kann.

Gut denkbar also, dass Capcom auch für das Opening Night Live-Event eine Überraschung in der Hinterhand hat. Wie beispielsweise den Releasetermin von „Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics“. In wenigen Tagen erfahren wir eventuell mehr.

Die Fighting-Titel-Collection erscheint für den PC, die PS4, die PS5 und die Nintendo Switch.

Enthalten sind die folgenden Spiele:

The Punisher (1993)

X-Men: Children of the Atom (1994)

Marvel Super Heroes (1995)

X-Men vs. Street Fighter (1996)

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997)

Marvel vs. Capcom: Clash of the Super Heroes (1998)

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000)

„Für Capcom-Fans, Kampfspiel-Enthusiasten, Comic- und Superhelden-Fans und alle dazwischen bietet Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics eine zeitlose Hommage an eine legendäre Kampfspielserie mit einer vielfältigen Liste kultiger Charaktere, verbesserten Funktionen und wettbewerbsfähigem Gameplay“, führt Capcom zu der Collection aus.

