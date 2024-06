Marvel vs. Capcom Collection: No Xbox – Spieler toben und Insider liefern möglichen Grund

Mit der "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" macht ein weiterer Capcom-Titel einen Bogen um die Xbox-Plattformen. Während die Xbox-Community ihrem Unmut auf X und Co Luft verschafft, nennen Insider einen möglichen Grund für Capcoms Entscheidung.

Auch Capcom nutzte die gestrige Nintendo Direct für eine Neuankündigung. Wie der Publisher bekannt gab, wird derzeit an der „Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics“ gearbeitet, die im Laufe des Jahres erscheint.

Schon kurz nach der Enthüllung der Klassikersammlung wurde klar, dass Spielerinnen und Spieler auf der Xbox One beziehungsweise der Xbox Series X/S leer ausgehen. So erscheint „Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics“ lediglich für den PC, die Switch und die PS4. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität könnt ihr die Sammlung natürlich auch auf der PS5 spielen.

Die Ankündigung, dass Capcom auf einen Xbox-Port verzichtet, ließ auf X schnell den Hashtag „No Xbox“ trenden und sorgte dafür, dass die Xbox-Community ihrem Unmut Luft verschaffte.

User verweisen auf die Vorgänger

Vor allem die Tatsache, dass es sich bei „Marvel vs. Capcom“ um eine Serie handelt, deren Vorgänger in der Regel stets für die Xbox-Plattformen erschienen, stößt den Fans sauer auf. „Ich war total aufgeregt, bis ich sah, dass es keine Xbox-Version gibt, warum nicht???“, kommentierte eine Spielerin ihre Enttäuschung.

Und weiter: „Ein Spiel wie Marvel vs. Capcom sollte auf so vielen Plattformen wie möglich laufen. Frühere Capcom-Sammlungen waren auch immer auf der Xbox. Warum ist das hier anders?“ Während sich weitere Fans der Kritik anschlossen, meldete sich gleich zwei Insider zu Wort, die einen möglichen Grund für Capcoms Entscheidung in Erfahrung brachten.

Im Detail geht es um die MT Framework-Engine, die bei „Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics“ zum Einsatz kommt. Diese soll die Xbox One zuletzt nicht mehr unterstützt haben, was laut dem Capcom-Spezialisten „Jawmuncher“ zur Entscheidung führte, auf eine Umsetzung für die Xbox One zu verzichten.

Weitere Quelle stützt die Theorie

Für diese Theorie spricht die Tatsache, dass mit den Remastern der beiden „Monster Hunter Stories“-Abenteuer weitere Titel, die auf der MT Framework basieren, nicht für die Xbox One erschienen. Gestützt werden die Aussagen von „Jawmuncher“ zudem von den Kollegen von Windows Central, die unter Berufung auf ihre Quellen Ähnliches berichten.

„Wir haben eine Andeutung von Jawmuncher auf Twitter (X) gesehen, dass Capcoms MT Framework-Engine dafür verantwortlich ist, weshalb viele Spiele in letzter Zeit nicht mehr auf Xbox erscheinen. Unsere Quellen deuten darauf hin, dass dies richtig ist“, so Windows Central.

Modernere Capcom-Spiele sind von dem Problem nicht betroffen. So kommt bei den „Resident Evil“-Remakes oder „Dragon’s Dogma 2“ die RE-Engine zum Einsatz, die sowohl die Xbox One als auch die Xbox Series X/S voll unterstützt.

Weitere Meldungen zu Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, Xbox One, Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren