New World Aeternum: Open Beta für PS5 angekündigt – Termin, Details & Trailer

Wie Amazon Games bekannt gab, dürfen sich interessierte Spieler in wenigen Wochen darauf freuen, "New World Aeternum" dank der offenen Beta selbst anzuspielen. Die Open-Beta startet im September und ermöglicht euch einen Blick auf die Anfänge des MMOs.

Nachdem ein Eintrag im PlayStation Store im Vorfeld des Events für Spekulationen sorgte, wurde das Online-Rollenspiel „New World“ auf dem Summer Game Fest 2024 auch offiziell für die Konsolen angekündigt.

Ausgewählte Nutzer hatten im Juli die Möglichkeit, „New World Aeternum“, so der Name der überarbeiteten Version des MMOs, in der geschlossenen Beta anzuspielen. Wie Amazon Games bekannt gab, halten die Entwickler im nächsten Monat eine offene Beta ab. An dieser können alle Interessenten teilnehmen und selbst einen Blick auf die neue Version von „New World“ werfen.

Die offene Beta zu „New World Aeternum“ wird vom 13. September 2024 um 18:00 Uhr bis zum 16. September 2024 um 18:00 Uhr auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S stattfinden.

Diese Inhalte warten in der offenen Beta

Die Open-Beta zu „New World Aeternum“ unterstützt auf allen Plattformen das Crossplay-Feature. Somit können Spieler auf den Konsolen sowie dem PC plattformübergreifend miteinander spielen. Damit ihr pünktlich zum Start der offenen Beta loslegen könnt, setzt Amazon Games auf sämtlichen Systemen auf einen Preload.

Der Preload ermöglicht es euch, die offene Beta von „New World Aeternum“ ab Donnerstag, dem 12. September um 18 Uhr unserer Zeit herunterzuladen.

Bezüglich der offenen Beta ergänzte Amazon Games, dass ihr den Spielbeginn sowie die ersten Questlines von „New World Aeternum“ bis Level 30 ausprobieren könnt. Des Weiteren warten auf eurer Reise durch die weite und übernatürliche Wildnis von Aeternum Reittiere, Arenen und einige Expeditionen, die ihr freischalten könnt.

Wer an der Open-Beta teilnimmt, kann sich mit Extras wie dem „Skin des aeternischen Abenteurers“ exklusive Belohnungen für die Vollversion verdienen.

Entwickler bitten um euer Feedback

Im Zuge der heutigen Ankündigung der offenen Beta weist Amazon Games darauf hin, dass die Entwickler um das Feedback der Community bitten. „Wir bitten alle Teilnehmer, uns Feedback zu möglichst vielen Funktionen und Systemen zu geben, damit wir das bestmögliche Erlebnis bieten können“, so der Publisher.

Läuft alles wie geplant, dann erfolgt der Release von „New World Aeternum“ für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S noch in diesem Jahr. Laut Amazon Games ist der Release für den 15. Oktober 2024 angesetzt.

