Dying Light The Beast: Standalone-Abenteuer mit 20 Stunden Spielzeit vorgestellt

Erst gestern teaserte Geoff Keighley mit einem mysteriösen Teaser ein neues Projekt an. Der Titel lautete „The Beast is Coming“. Schnell wurde vermutet, dass Techland dahintersteckt. Eine Woche zuvor meldete das polnische Entwicklerstudio nämlich die Marke „Dying Light: The Beast“ an.

Jetzt enthüllte Techland dieses Projekt auf der gerade stattfindenden Opening Night Live der Gamescom 2024. Es handelt sich hierbei nicht nur um einen DLC, aber auch nicht um eine Fortsetzung zu „Dying Light 2: Stay Human“. Stattdessen bekommt ihr eine Standalone-Erweiterung geliefert.

Neuer Schauplatz, neue Geschichte und neue Gameplay-Elemente

Laut Keighley dürft ihr euch auf rund 20 Stunden Spielzeit freuen. Freut euch auf ein spannendes Zombie-Abenteuer, das in einer dicht besiedelten ländlichen Gegend stattfindet. Im Mittelpunkt steht ein legendärer Held namens Kyle Crane, der nach über einem Jahrzehnt brutaler Experimente den Ausbruch wagt.

Seine Peiniger jagt er quer durch den Schauplatz Castor Woods, wobei er zusätzlich allen Notbedürftigen hilft. Doch dabei muss er erkennen, dass es um mehr geht als nur Rache zu nehmen…

Es handelt sich hierbei um den Protagonisten des ersten „Dying Light“-Ablegers. Die Fans sind sehr erfreut über seine Rückkehr, wie ein Blick auf die Kommentare des Trailers verdeutlicht.

Die Arbeiten haben während der Entwicklung des zweiten Teils begonnen. Wegen eines Leaks fing das Entwicklerteam jedoch an, das gesamte Konzept zu überdenken. Als sie sich dann für Kyle als Protagonisten entschieden haben, gab ihnen das eine Menge Inspiration. So ist schließlich ein eigenständiges Endzeit-Abenteuer entstanden. Sowohl eine neue Geschichte als auch neue Gameplay-Aspekte sind zu erwarten.

Über die Webseite von „Dying Light“ könnt ihr den Titel schon einmal auf die Wunschliste setzen. Der Release ist für PlayStation, Xbox und PC via Steam und Epic Games Store geplant. Ein genauer Veröffentlichungszeitraum steht aktuell noch aus.

Schaut euch jetzt den Ankündigungstrailer zu „Dying Light: The Beast“ an:

