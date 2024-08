Dying Light The Beast: Mysteriöser Teaser und Markenanmeldung aufgetaucht

Dying Light The Beast:

Kommt neuer "Dying Light"-Content auf euch zu? Darauf deutet ein mysteriöser Teaser von Geoff Keighley hin, der am morgigen Dienstag die Opening Night Live veranstaltet.

Offenbar wird Techland auf der morgigen Opening Night Live einen Trailer präsentieren. Veranstalter Geoff Keighley lud heute einen mysteriösen Teaser hoch, der eine Ankündigung seitens des polnischen Entwicklerstudios vermuten lässt.

Wir sehen einen Live-Action-Clip, dessen erste Hälfte sommerlich wirkt und mit fröhlicher Musik unterlegt ist. Dann kippt plötzlich die Stimmung: Die Darstellerin wird offenbar von einem Monster in den anliegenden Wald gejagt. Sie beendet das Video mit den Worten „Help Me!“ und wird in einer anschließenden Aufnahme ruckartig von der Bildfläche gezerrt.

Bestätigt wird durch das Video nichts. Allerdings ist letzte Woche ein Markenschutzeintrag für ein Projekt namens „Dying Light: The Beast“ aufgetaucht. Und der beschriebene Teaser heißt zufälligerweise „The Beast is Coming“.

Morgen Abend um 19:15 Uhr werdet ihr erfahren, um was genau es sich hierbei handelt. Dann könnt ihr via YouTube und Twitch die Gaming-Show live verfolgen. Keighley teaserte bereits an, dass ihr einen richtigen Trailer zu dem geheimnisvollen Spiel sehen werdet.

Welche Spiele ihr hier definitiv zu sehen bekommt, erfahrt ihr hier:

Der zweite „Dying Light“-Ableger kam jedenfalls im Februar 2022 auf den Markt. Seitdem wurde das postapokalyptische Open-World-RPG regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert. So kam mit dem letzten größeren Update der Alptraum-Modus hinzu. Darüber hinaus arbeitet Techland an einem Fantasy-RPG, wozu wir schon zwei Artworks gesehen haben.

Weitere Meldungen zu Dying Light.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren