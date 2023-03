Techland: Zweites Artwork zum bestätigten Fantasy-RPG präsentiert

Techland arbeitet längst am nächsten Triple-A-Projekt.

„Wir hören nie auf uns zu verbessern“, so beginnt der neueste Twitter-Beitrag des polnischen Entwicklerstudios Techland.

Mit einem erzählerischen Schwerpunkt

Anschließend erklären die Verantwortlichen, was ihr euch unter dem bestätigten Open-World-Rollenspiel vorstellen könnt. Es wird als „erzählerisches Fantasy-Epos“ beschrieben, in dem ihr eine exotische, frei begehbare Welt erkundet. Das Ziel der Entwickler lautet, einen AAA-Titel zu erschaffen, der die Handlung in den Vordergrund stellt. Techlands charakteristische Gameplay-Elemente sollen dabei kombiniert und verfeinert werden.

Eines dieser Spielmechaniken ist das Klettern, wie ihr es aus der „Dying Light“-Reihe kennt. Das dem Tweet beigefügte Artwork deutet an, dass dieses Element auch im kommenden Spiel eine wichtige Rolle spielt.

Auffällig ist der zerbrochene Himmelskörper im Hintergrund. Zudem sehen wir ein Gebäude, das von mehreren Menschen aufgesucht wird. Weiter in der Ferne sehen wir noch eine Art Siedlung, weshalb nicht mit einer ausgestorbenen Welt zu rechnen ist. Jedenfalls wird ausreichend Vertikalität geboten: Mehrere Felsformationen befinden sich in der Landschaft, wovon eine besonders hoch ausfällt. Darauf befindet sich eine Art Festung oder Tempel.

Das erste Artwork zu diesem Projekt gab Techland letztes Jahr heraus. Auch dort sind viele Wasserfälle und antike Bauwerke zu sehen.

Für die Entwicklung dieses Spiels hat die Führungsetage ehemalige Entwickler von CD Projekt RED eingestellt. Darunter befinden sich zwei Experten für die Erzählung und ein Open-World-Spezialist. Des Weiteren sind der Kreativdirektor von „Prince of Persia: Sands of Time“ und der leitende Game Designer von „Deathloop“ mit dabei.

Versprochen wurde damals ein vollwertiges Current-Gen-Erlebnis. Mit einer Unterstützung der alten Konsolen ist also nicht zu rechnen.

