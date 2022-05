Techland: Arbeitet mit ehemaligen CD Projekt-Entwicklern an einem Open-World-RPG

Wie der polnische Publisher und Entwickler Techland bekannt gab, arbeitet das Studio an einem bisher unangekündigten Open-World-Rollenspiel. Involviert sind verschiedene Branchen-Veteranen, die in der Vergangenheit unter anderem bei den "The Witcher"-Machern von CD Projekt arbeiteten.

Zuletzt veröffentlichte das polnische Studio Techland den Horror-Action-Titel „Dying Light 2“, der über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden soll.

Wie das Unternehmen heute bekannt gab, wird zudem an einem neuen Triple-A-Rollenspiel gearbeitet. Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem Fantasy-Abenteuer in einer offenen Welt zu tun haben, wurden bisher keine konkreten Details genannt. Allerdings bestätigte Techland, dass das Studio für die Entwicklung des Rollenspiels diverse Veteranen gewinnen konnte, die in der Vergangenheit unter anderem bei den „The Witcher“- und „Cyberpunk“-Machern von CD Projekt gearbeitet haben.

Die offizielle Übersicht über die führenden Kräfte hinter Techlands neuem Rollenspiel.

Karolina Stachyra: Narrative Director („The Witcher 2: Assassins of Kings“, „The Witcher 3: Wild Hunt“ & DLCs)

Arkadiusz Borowik: Narrative Lead („The Witcher 2: Assassins of Kings“, „The Witcher 3: Wild Hunt“ & DLCs)

Bartosz Ochman: Open-World-Director („Cyberpunk 2077“, „The Witcher 3: Wild Hunt“)

Mario Maltezos: Creative-Director („Prince of Persia: The Sands of Time“, „Mad Max“)

David McClure: Lead-Game-Designer („Deathloop“)

Techland verspricht eine echte Next-Gen-Erfahrung

In der Ankündigung des Rollenspiels heißt es weiter: „Gleichzeitig ist es unser Ziel, ein brandneues geistiges Eigentum einzuführen, das sich erheblich von dem unterscheidet, was wir in den letzten Jahren getan haben. Wir wollen ein komplettes Next-Gen-Erlebnis erschaffen. Ein neues Fantasy-Epos, das in einer weitläufigen offenen Welt spielt, angetrieben von den Fähigkeiten und Erfahrungen, die wir als Team im Laufe der Jahre gesammelt haben, durchdrungen von neuen Ideen, Leidenschaft und Kreativität.“

„Obwohl wir jetzt keine weiteren Details über dieses Projekt mitteilen können, sind wir alle wirklich daran interessiert und freuen uns darauf, es den Spielern zu zeigen, wenn die Zeit reif ist.“

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Fantasy-Rollenspiels zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

Are you ready to begin a new, thrilling journey with Techland?

We are hiring for the unannounced AAA Open World Action-RPG in a fantasy setting!

Join us now! https://t.co/0yplHvELBW pic.twitter.com/MPZcv7p8iG — Techland (@TechlandGames) May 17, 2022

