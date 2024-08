Kong – Survivor Instinct: Nächstes Spiel mit dem Riesenaffe – kommt im Herbst

Nachdem sich das letzte "Kong"-Spiel als Desaster herausstellte, versucht sich jetzt ein polnisches Studio an einem Game mit dem riesigen Monster.

Das polnische Entwicklerstudio 7LEVELS arbeitet gemeinsam mit der Filmproduktionsgesellschaft Legendary Pictures an „Kong: Survivor Instinct“. Es ist ein 2,5D-lastiges Action-Adventure, das aus Platformer-Abschnitten, herausfordernden Kämpfen und Metroidvania-typischen Erkundungen besteht.

Worum dreht sich die Story? Aus dem Nichts greifen die Titanen an, was Evakuierungsmaßnahmen nach sich zieht. Jedoch schaffen es dabei nicht alle Bewohner der Stadt rechtzeitig in Sicherheit – unter anderem die Tochter des Protagonisten namens David. Daher müsst ihr euch durch die monsterverseuchte Stadt kämpfen.

Kong Survivor Instinct ist ein spannender Überlebenskampf

Von offizieller Seite wird ein „spannender Überlebenskampf“ versprochen, der dem „Monsterverse“-Franchise würdig ist. Die Geschichte findet kurz nach den Ereignissen von „Godzilla vs. Kong“ statt. Dabei ist der bekannte Alan Jonah, der eine Söldnergruppe anführt.

Bewegt euch durch ein tückisches Gebiet mit einstürzenden Gebäuden, giftigen Lecks und wütenden Bränden. Hierbei könnt ihr Waffen, Werkzeugen und Ressourcen finden. Zudem müsst ihr Rätsel lösen und sowohl menschliche als auch monströse Gegner besiegen. Dank der Monarch-Technologie könnt ihr übrigens die brachiale Stärke der Titanen zu eurem Vorteil ausnutzen.

Ihr begegnet nicht nur wiederkehrenden Superspezies und Titanen, sondern natürlich auch dem titelgebenden Kong. Erlebt den riesigen Mutantenaffen in seiner vollen majestätischen Pracht.

Ob mit „Kong: Survivor Instinct“ ein akzeptables Spielerlebnis geliefert wird? Vom letzten „Kong“-Spiel dürften die Fans jedenfalls noch etwas traumatisiert sein. So machte „Skull Island: Rise of Kong“ im Oktober 2023 dem miserablen Gollum-Abenteuer Konkurrenz. Beteiligten Entwicklern war schon im Vorfeld klar, dass es sich um eine Lizenzgurke mit Ansage handelte.

Die Veröffentlichung soll bereits diesen Herbst stattfinden. Zu den unterstützten Systemen gehören die PS5, Xbox Series X/S und PC.

Zum Schluss dürft ihr euch den cinematischen Ankündigungstrailer zu „Kong: Survivor Instinct“ ansehen:

