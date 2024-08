Floatopia: 2025 gibt’s Animal Crossing Vibes für Konsolen und PC

Gestern auf der Opening Night Live der Gamescom 2024 kündigte NetEase Games eine knuffige Lebenssimulation namens „Floatopia“ angekündigt. Beim Schauen des Trailers wird euch schnell „Animal Crossing“ in den Sinn kommen. Knuffige Figuren leben in einer harmonischen Welt und gehen gemeinschaftlichen Aktivitäten nach.

Alle wichtigen Elemente einer Lebenssimulation sind enthalten: landwirtschaftliche Tätigkeiten, Fischerei und das Dekorieren eurer eigenen Insel hoch oben im Wolkenmeer. Für Letzteres steht euch eine breite Palette an Werkzeugen zur Verfügung. Entscheidet euch für ein Theme, verändert das Terrain und personalisiert sämtliche Einrichtungen.

Erschafft eine soziale Welt, in der enge Freundschaften entstehen. Seid ihr extrovertiert, könnt ihr fremde Inseln bereisen und gemeinsam mit anderen spannende Abenteuer erleben. Introvertierte Spieler können wiederum Besuche von engen Freunden empfangen und skurrile Spielplätze erschaffen.

Superkräfte spielen eine wichtige Rolle in „Floatopia“. Die begehrtesten davon sind schnell reserviert, währen die scheinbar nutzlosen Kräfte übrig bleiben. Aber auch die angeblich nutzlosen Fähigkeiten haben einen einzigartigen Wert und bergen Potenzial in sich.

In dieser Welt mit Superkräften könnt ihr unzählige Dinge tun, oder auch gemeinsam mit anderen einfach mal nichts tun. Schaut in den Himmel, erlebt die magische Landschaft und ändert bei Bedarf jederzeit das Wetter. Die meiste Zeit verbringt ihr aber damit, Gegenstände und Materialien zu sammeln, um eure Insel zu individualisieren.

Verschiedene Gebiete lassen sich erkunden, von denen jedes eine einzigartige Kultur aufweist. Entdeckt Bergstädte, antike Dörfer, Wüsten, Eislandschaften, Märchenkönigreiche und Regionen mit besonders leckerem Essen.

Dank regelmäßigen Updates werden in „Floatopia“ immer wieder neue Inhalte dazukommen. Eure Reise wird also niemals so richtig enden.

„Floatopia“ kommt irgendwann 2025 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC heraus. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch auf der Webseite des Spiels vorregistrieren.

