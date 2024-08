EA Sports NHL 25: Release-Termin für PS5 und Xbox Series X/S, Deluxe-Edition, Features und Trailer

EA Sports hat den offiziellen Starttermin für „EA Sports NHL 25“ bekannt gegeben. Das Spiel wird am 4. Oktober 2024 für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Die Last-Gen-Konsolen gehen leer aus.

Dank der ICE-Q-Technologie soll mehr Realismus aufkommen. Und auch außerhalb des eigentlichen Spiels gibt es eine Neuerung: Zum ersten Mal sind mit Quinn, Jack und Luke Hughes drei Brüder gemeinsam auf dem Cover eines EA Sports-Spiels zu sehen.

EA Sports verspricht zahlreiche Verbesserungen

Den offiziellen Angaben von EA Sports zufolge ermöglicht das neue ICE-Q-System den Spielern, das Geschehen auf dem Eis durch ein logikbasiertes Animationssystem präziser zu steuern. Die ebenfalls neue „Next-Gen Vision Control“-Steuerung bietet dabei erweiterte Möglichkeiten sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff, betont der Publisher.

Darüber hinaus soll die „Empowered AI“ für eine noch realistischere Umsetzung authentischer Spielzüge sorgen, wodurch das Spieltempo und die strategischen Elemente weiter in den Vordergrund rücken.

Zusätzlich zu den Verbesserungen im Gameplay, wie den fähigkeitsbasierten One-Timern und dem Grudge-Match-System, das die Rivalität zwischen Teams intensiviert, bietet „EA Sports NHL 25“ laut EA Sports eine überarbeitete Struktur für die World of Chel (WOC)-Live-Events.

Die visuelle Darstellung des Spiels profitiere wiederum von der Einführung der Sapien-Technologie und der Frostbite-Engine. Auch der Franchise-Modus wurde überarbeitet, wobei EA Sports eine optimierte Benutzererfahrung durch einen neuen Franchise-Hub verspricht. Er soll eine einfache Navigation und einen verbesserten Zugang zu relevanten Informationen ermöglichen.

Deluxe-Edition von NHL 25 vorgestellt

Verkauft wird „EA Sports NHL 25“ unter anderem als Deluxe-Edition, die neben einem Frühzugang eine Reihe von Boni umfasst. Dafür müssen Spieler allerdings tief in die Tasche greifen: 109,99 Euro werden fällig.

Die Inhalte der Deluxe-Edition in der Übersicht:

7 Tage Vorabzugang

4.600 NHL-Punkte

HUT Coverathlet-Choice-Pack (85 GES, 1 von 8)

HUT „Hockey is Family“-Ziele-Choice-Pack (x2, 82 GES)

HUT Wildcard-Starter-Choice-Pack (84 GES, 1 von 6)

WOC-Saison 1 Premium-Battle-Pass

WOC-Profi-Set

Sofortige Belohnung in NHL 24 (Jack, Quinn oder Luke Hughes mit 99 GES)

Spielern, denen die Standardversion von “EA Sports NHL 25” genügt, kommen 79,99 Euro davon. Beide Versionen werden mit Vorbesteller-Boni belohnt.

Weitere Informationen zu NHL 25 folgen

Spieler können sich in den kommenden Wochen auf weitere Ankündigungen und Einblicke in die neuen Features von „EA Sports NHL 25“ einstellen. Besonders im Fokus stehen dabei laut EA Sports die Verbesserungen des Franchise-Modus und die Einführung neuer Gameplay-Elemente. Versprochen werden in diesem Zusammenhang mehrere Deep-Dive-Videos. Einen ersten Trailer gibt es schon heute:

