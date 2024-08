Yakuza/Like a Dragon: Sega fragt, ob Fans Keanu Reeves im Spiel haben wollen

Heutzutage treten immer mehr Prominente auch in Videospielen auf. Manche leihen den Spielfiguren nur ihre Stimme, während andere auch mit ihrem Aussehen in die Games transportiert werden.

Welchen Stellenwert solche Cameos für die Spieler haben, wollte Sega nun in einer Umfrage zu „Yakuza/Like a Dragon“ wissen. Dabei gab das Unternehmen gleich eine ganze Reihe an bekannten Namen an, die die Teilnehmer der Umfrage nach ihrem Interesse einschätzen sollten.

Haben prominente Stimmen Einfluss auf das Interesse?

Der Reddit-Nutzer „JohnConquest“ teilte die Umfrage von Sega und gab an, dass das Unternehmen erst ganz normale Fragen stellte. So wollte die japanische Firma unter anderem wissen, ob die Teilnehmer von Spielen wie „Crazy Taxi“ oder „Persona“ gehört haben.

Dann verlagerten sich die Fragen jedoch zu „Yakuza/Like a Dragon“ und welche Teile der Reihe bereits gespielt wurden. Folgend wurde es jedoch spezieller, denn Sega wollte wissen, wie die Teilnehmer der Umfrage zu Cameos von Prominenten stehen. Dazu wurde gefragt, was die Nutzer von Hauptcharakteren halten, die von Berühmtheiten gesprochen würden oder sogar wie die Promis aussehen.

Unternehmen führt Namen wie Keanu Reeves und Billie Eilish auf

Zu dem Zweck wurde den Spielern eine Liste an Prominenten vorgesetzt, die sie ihrem Interesse nach einschätzen sollten. Aufgeführt wurden Aiden Gallagher aus „The Umbrella Academy“, Jack Black, Hiroyuki Sanada aus „Shōgun“, Lionel Messi, der Wrestler Xavier Woods und der Schauspieler und Synchronsprecher Hank Azaria, unter anderem bekannt aus „Die Simpsons“.

Weiter ging es mit Danny Trejo, der bereits in „Like a Dragon: Infinite Wealth“ dabei war, Minoru Iwasaki, Rami Malek, die Turnerin Simone Biles, Dr. Dre, Robert Pattinson und Lady Gaga. Ebenfalls auf der Liste zu finden waren der Synchronsprecher und „Critical Role“-DM Matt Mercer, der Baseballspieler Shohei Ohtani, Keanu Reeves, Dwayne „The Rock“ Johnson, Snoop Dogg, Ice Cube und Vin Diesel.

Abgeschlossen wurde die Liste mit den Namen LeBron James, David Hayter, Seth Rogen, Kit Harington aus „Game of Thrones“, Mark Hamill, Eminem, Ozzy Osbourne und Billie Eilish.

Nach dem großen Erfolg von „Fallout“ hat Amazon im Juni eine weitere Spiele-Adaption angekündigt. Diese wird sich mit der „Yakuza/Like a Dragon“-Reihe beschäftigen. Die Serie wird den Namen „Like a Dragon: Yakuza“ tragen und aus insgesamt sechs Folgen bestehen.

