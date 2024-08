Yakuza Wars: Was hat Sega vor? Markenschutzeintrag befeuert die Spekulationen

In Japan sicherte sich Sega kürzlich die Markenrechte an "Yakuza Wars". Da keine weiteren Details vorliegen, wird aktuell spekuliert, was es mit dem Trademark auf sich haben könnte.

In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass entdeckte Markenschutzanträge Details zu den Plänen eines Publishers oder Entwicklerstudios lieferten.

Zum Start in die neue Woche drehen sich Spekulationen dieser Art um den Publisher Sega. Dieser sicherte sich in Japan kürzlich nämlich die Markenrechte an „Yakuza Wars“. Da eine offizielle Stellungnahme seitens Sega noch aussteht, kann aktuell nur spekuliert werden, was sich hinter dem Ganzen im Detail versteckt.

Auf den ersten Blick ist wohl naheliegend, dass der Trademark mit der „Like a Dragon“-Reihe in Verbindung steht, die im Westen bis vor wenigen Jahren unter dem Namen „Yakuza“ veröffentlicht wurde. Denkbar wäre, dass es sich bei „Yakuza Wars“ um den Untertitel eines neuen „Like a Dragon“-Abenteuers handelt.

Ryu Ga Gotoku Studios arbeiten an einem neuen Projekt

Wir wissen bereits seit einigen Wochen, dass die für „Like a Dragon“ verantwortlichen Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studio an einem neuen Projekt arbeiten. Ob es sich bei dem Titel in der Tat um einen neuen „Like a Dragon“-Ableger handelt, ist allerdings unklar.

Wie die Entwickler im Juli bestätigten, soll es sich bei ihrem nächsten Projekt nämlich um eine faustdicke Überraschung handeln.

Des Weiteren spekuliert die Community aktuell, dass sich hinter „Yakuza Wars“ ein neues „Sakura Wars“ oder möglicherweise ein Crossover zwischen „Like a Dragon“ beziehungsweise „Yakuza“ und „Sakura Wars“ verstecken könnte.

Warten wir die offizielle Ankündigung durch die Verantwortlichen von Sega ab.

Ankündigung auf der TGS 2024?

Doch wann ist mit einer Enthüllung des mysteriösen Projekts zu rechnen? Als ein möglicher Schauplatz für die offizielle Ankündigung von „Yakuza Wars“ würde sich sicherlich die Toyko Game Show 2024 anbieten.

Der diesjährige Ableger von Japans wichtigster Spielemesse findet vom 24. bis zum 29. September 2024 statt. Möglicherweise erfahren wir also Ende des kommenden Monats mehr.

