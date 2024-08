Patrick Star im Rampenlicht: Erstes Solo-Abenteuer von Spongebobs bestem Kumpel

Spongebobs treuester Freund erhält sein erstes eigenes Videospiel! Bandai Namco Entertainment kündigte "The Patrick Star Game" auf der gestrigen Nintendo Direct an.

Schon Anfang August wurde ein neues „SpongeBob“-Spiel geleakt. Hier steht statt dem titelgebenden Schwamm der dicke Seestern Patrick Star im Fokus. Mit ihm dürft ihr Bikini Bottom völlig frei erkunden.

Macht mit Patrick Bikini Bottom unsicher

Demnach kommt ein Open-World-Titel mit Sandbox-Elementen auf euch zu. Erkundet bekannte Schauplätze, meistert Herausforderungen verschiedener Art und sucht versteckte Items in der Müllhalde. Außerdem könnt ihr einen Sonnenschirm zum Fallschirmspringen benutzen und mit dem Laubgebläse spielen. Das physikbasierte Gameplay lässt euch jede Menge Chaos anrichten!

Natürlich werdet ihr bekannten Figuren wie Sandy Cheeks, Thaddeus Tentakel, Mr. Krabs und SpongeBob begegnen. Alle von ihnen haben interessante Aufgaben vorbereitet, die euch quer durch den Ozean führen.

Mal müsst ihr einen Krabbenburger bauen, mal in Mrs. Puffs Wutraum die Sau rauslassen. Euch stehen mehr als genug Möglichkeiten zur Verfügung. Dabei dürft ihr euch auf so einige Easter Eggs aus der Serie freuen.

Enthalten sind sämtliche englische Originalstimmen. Eine deutsche Vertonung gibt es offenbar nicht.

Für die Entwicklung ist Outright Games zuständig, die unter der Lizenz von Paramount Game Studios agieren. Das Marketing und den Vertrieb übernimmt Bandai Namco Entertainment.

„Spongebob SquarePants: The Patrick Star Game“ erscheint am 4. Oktober dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam. Weitere Infos sollen bald folgen. Der Preis beträgt voraussichtlich 39,99 Euro.

Das Spiel basiert auf einer der erfolgreichsten Zeichentrickserien aller Zeiten. Pro Quartal haben die Macher im Durchschnitt mehr als 90 Millionen Zuschauer in 180 Märkten erreicht. Auf Basis der Serie wurden bereits mehrere Spiele in den Handel gebracht, zuletzt „The Cosmic Shake“ und das Remaster „Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“. Nun steht das nächste „SpongeBob“-Spiel bevor.

Quelle: Bandai Namco

