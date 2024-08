SpongeBob: Open-World-Spiel geleakt, aber mit einer anderen Hauptfigur

Das nächste SpongeBob-Spiel ist offenbar auf dem Weg. Dazu kursiert aktuell ein Leak im Netz, der vom slowenischen Einzelhändler Igabiba stammt. Der Eintrag ist inzwischen nicht mehr verfügbar, doch zahlreiche Gaming-Magazine haben bereits über den Leak berichtet.

Daraus geht hervor: Diesmal spielt ihr nicht den titelgebenden Schwamm, sondern seinen rosa Begleiter Patrick Star. Groß und Fett ist er auf dem geleakten Cover zu sehen. Der Titel lautet „SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game“.

„Patrick-Fans, eure Zeit ist gekommen – und Bikini Bottom ist euer Open-World-Spielplatz“, so beginnt die aufgetauchte Beschreibung.

NEW SPONGEBOB PLATFORMER LEAKED REAL GAMING IS BACK pic.twitter.com/myCikpqpbF — Not Josh (@joshnamesnotjo1) July 31, 2024

Mit einem Sonnenschirm könnt ihr Fallschirmspringen, in der Müllhalde nach versteckten Schätzen suchen und Herausforderungen verschiedener Art annehmen. SpongeBob, Sandy, Mr. Krabs und andere bekannte Meeresbewohner haben interessante Aufgaben für Patrick vorbereitet.

Werdet zum (Patrick) Star der Show

Weiter heißt es: „Werde also zum Star der Show, setze deine albernsten Ideen in die Tat um und genieße das physikalische Chaos, das sich um dich herum entfaltet!“

Als Publisher ist angeblich Outright Games am Werk. Dieses britische Unternehmen ist auf familienfreundliche Spielergebnisse spezialisiert. THQ Nordic, von denen mit „The Cosmic Shake“ das letzte SpongeBob-Spiel stammt, ist diesmal also nicht der verantwortliche Publisher. Aus diesem Grund halten sich die Erwartungen der Fans eher in Grenzen.

Die Veröffentlichung soll am 4. Oktober dieses Jahres stattfinden. Damit würde das Game am Geburtstag von Bill Fagerbakke, Patricks englischem Synchronsprecher, herauskommen.

Gelistet wird der Titel jedenfalls für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch. Der Preis der PlayStation-Version beträgt wohl 39,99 Euro.

