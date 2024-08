Call of Duty Black Ops 6: Große Schwierigkeiten in Liberty Falls – Zweite Zombie-Map enthüllt

Mit Liberty Falls wird die zweite Zombie-Karte von "Call of Duty: Black Ops 6" präsentiert. Auf der Map feiern auch zwei alte Bekannte aus dem "Call of Duty"-Franchise ihr Comeback.

In dieser Woche fand die „Call of Duty NEXT“ statt. Während der Show wurden etliche neue Inhalte und Informationen zu „Call of Duty: Black Ops 6“ vorgestellt. Die gesamte Show findet sich on demand unter anderem auf YouTube.

Eines der Highlights der Show war die Ankündigung von Liberty Falls. Die neue Map ist die zweite rundenbasierte Zombie-Karte des Shooters. Ein Trailer gibt Spielern einen Vorgeschmack auf die von Untoten verseuchte Vorstadt.

Im kurzen Clip verwandelt sich die Kleinstadt-Idylle schnell zu einem Zombie-Albtraum. Neben Unmengen verschiedener Untoter gibt es aber auch einen Ausblick auf einige Details im Level. Zu sehen sind Seilrutschen zur Fortbewegung, eine Bowling-Arena und ein Comicladen. Beide Gebäude sind, ebenso wie eine Kirche, auch von Innen zu sehen, können also betreten werden.

Vorgestellt werden auch die Waffenskins, die Vorbesteller von „Call of Duty: Black Ops 6“ als digitalen Bonus erhalten.

Jet Gun und Mega Abomination

Mit Liberty City kehrt die Jet-Gun zurück. Dieses zur Wunderwaffe umgebaute Triebwerk dürften viele Fans noch aus Teil zwei der Reihe kennen. Im Video ist ihre verheerende Wirkung gegen die Zombie-Massen zu sehen.

Aber auch bei den Gegnern gibt es alte Bekannte. Mega Abomination aus „Modern Warfare 3“ ist zurück und macht Jagd auf die Spieler. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Zum Start von „Black Ops 6“ gibt es somit zwei Zombie-Karten. Vor Liberty City wurde Terminus vorgestellt. Eine dritte Karte ist für Ende 2024 angekündigt.

Die Karten bieten eine zusammenhängende Story rund um das Terminus-Team und den Kampf gegen die Zombie-Horden. Die Story umfasst neben einer neuen Geschichte auch viele Easter-Eggs und Anspielungen an frühere Teile. Der Directed-Mode richtet sich an Einsteiger in das Zombie-Universum von „Call of Duty“ und hilft ihnen durch die Story.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024. Das Spiel wird für Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 und PC verfügbar sein. Die erste Betaphase startet heut um 19.00 Uhr.

