Call of Duty Black Ops 6: Multiplayer-Premiere erfolgt heute – Trailer-Stream hier anschauen

Nachdem bisher vor allem die Singleplayer-Kampagne und der Zombies-Modus von „Call of Duty: Black Ops 6“ im Fokus standen, wird heute das Geheimnis um den Multiplayer-Modus gelüftet.

Die Enthüllung der kompetitiven Schlachten erfolgt mit der Veröffentlichung eines Trailers, den sich Fans ab 16 Uhr auf YouTube oder in dieser Meldung anschauen können.

Enthüllung und Details zu den Multiplayer-Karten erwartet

Bislang gab es wenig Informationen zum Multiplayer von „Call of Duty: Black Ops 6“, abgesehen von einigen Leaks. So wurde bekannt, dass der bei Treyarch und weiteren Studios entwickelte Shooter im Zuge der Veröffentlichung insgesamt 16 Karten umfassen soll: Zwölf Karten für den klassischen 6v6-Modus und vier Karten für den 2v2-Modus. Namentlich genannt wurden unter anderem Babylon, Derelict und Rewind

Neben den genannten Karten wird es sicherlich einige Überraschungen geben, die Spieler am heutigen 26. August erwartet. Leaks hatten zum Beispiel darauf hingedeutet, dass „Call of Duty: Black Ops 6“ mit neuen Bewegungsmechaniken aufwartet, die den Spielfluss dynamischer gestalten sollen. Zum Omnimovement-System trafen jüngst Informationen ein.

Was davon tatsächlich im Trailer zum Multiplayer-Part des Shooters zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Nachfolgend ist das Video (Freischaltung um 16 Uhr) eingebettet:

Mit dem neuen Trailer stellen Activision und Treyarch den Multiplayer-Modus vor, nachdem zuvor die Kampagne und die Zombie-Schnetzeleien an der Reihe waren.

Weitere Informationen und Videoszenen sollen im Rahmen des “Call of Duty NEXT”-Events am 28. August 2024 folgen.

Ebenfalls interessant:

Beta-Test vor Veröffentlichung von Black Ops 6

Für Fans, die es kaum erwarten können, selbst Hand anzulegen, startet am 30. August 2024 der offene Beta-Test des Multiplayer-Modus. Er bietet Spielern die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit den kompetitiven Herausforderungen zu sammeln und aktiv am Feinschliff des Spiels mitzuwirken.

Die gesammelten Rückmeldungen werden von den Entwicklern genutzt, um „Call of Duty: Black Ops 6“ bis zur endgültigen Veröffentlichung zu optimieren. Weitere Informationen zur Beta sind in der folgenden Meldung zusammengefasst:

“Call of Duty: Black Ops 6” erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC sowie in bestimmten Game-Pass-Stufen. Im PlayStation-Store landet der Shooter regelmäßig auf den vorderen Plätzen der Vorbesteller-Charts.

