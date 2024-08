Black Ops 6: Zombies und Terminus-Karte – Details und Video zum düsteren Spielmodus

“Call of Duty: Black Ops 6” kommt mit einem umfangreichen Zombie-Modus daher. Ebenso umfangreich ist ein Blogeintrag von Treyarch und Activision, in dem die Neuerungen vorgestellt werden. Doch auch ein neues Video liefert Einblicke.

Nach einem kleinen Vorgeschmack, der über einen Story-Trailer und Angaben zu den Charakteren gewährt wurde, haben Treyarch und Activision den Zombie-Modus von “Call of Duty: Black Ops 6” ausführlich vorgestellt.

Die Handlung beginnt damit, dass eine Gruppe ehemaliger Requiem-Mitglieder von Maya Aguinaldo und Dr. William Peck aus dem abgelegenen Terminus-Island-Komplex in der Philippinensee gerettet wird. Maya ist eine von vier spielbaren Charakteren in “Black Ops 6 Zombies”. Unterstützung gibt es von Grigori Weaver, Elizabeth Grey und Mackenzie „Mac“ Carver.

Die Rettung ist ein schwieriges Unterfangen. Denn Terminus Island entpuppt sich als Bioforschungsstation für Projekt Janus, was dazu führt, dass auch die lästigen Dark-Aether-Zombies schnell zu einem Ärgernis werden.

Zombiewellen, Nebenquests und taktische Flöße

Terminus Island ist eine von zwei Zombie-Karten, die für den Launch von “Call of Duty: Black Ops 6” bestätigt wurden. Die andere heißt Liberty Falls, ist in West Virginia angesiedelt und wird am 28. August 2024 via bei Call of Duty Next enthüllt.

Den Angaben von Treyarch und Activision zufolge erwartet Spieler mit Terminus Island „eine der größten rundenbasierten Zombiekarten, die jemals erstellt wurden“. Bis zu vier Spieler müssen hier zusammenarbeiten, um Ziele zu erreichen. Letztlich gilt es, aus dem Hochsicherheitskomplex zu entkommen und dabei Wellen von Untoten abzuwehren.

Spieler stehen in “Black Ops 6 Zombies” vor der Aufgabe, verschiedene Locations frei zu erkunden. Dazu gehören das Gefängnisgebiet, das Meer und kleinere Inseln. Hier dienen Flöße als Fortbewegungsmittel.

Neben Hauptquests, die es zu absolvieren gilt, umfassen die Herausforderungen in “Black Ops 6 Zombies” auch versteckte Ziele sowie Audioprotokolle, Dokumente und andere Artefakte, die Spieler tiefer in die Geschichte holen und Hinweise geben.

Neuer Modus nimmt Neueinsteiger an die Hand

Um in den Zombie-Herausforderungen voranzukommen, müssen Spieler Essenz investieren, die sie durch das Besiegen von Feinden erhalten. Ebenfalls dient sie zur Beschaffung zusätzlicher Extras und zur Aufrüstung von Waffen sowie zum Kauf von Munition und dergleichen.

“Black Ops 6 Zombies” führt zudem einen neuen Modus ein, der Einsteigern hilft, eine Hauptquest zu meistern. Dieser Modus wird „später in der Saison“ nach Veröffentlichung jeder Karte verfügbar sein.

Spieler, die es schaffen, die Hauptquest einer Karte vor der Verfügbarkeit des geführten Modus abzuschließen, erhalten eine zeitlich begrenzte Calling Card. Zudem gibt es thematische Belohnungen. Gespielt werden darf übrigens wahlweise im Third-Person-Modus.

Das war längst nicht alles. Im ausufernden Blogartikel in Taschenbuchlänge werden einige der Neuerungen von “Black Ops 6 Zombies” ausführlich vorgestellt. Wer sich durch die Beschreibung wühlen möchte, wird hier fündig.

“Call of Duty: Black Ops 6” erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Weitere Informationen zum Shooter folgen im Rahmen der nächsten Livestreams.

