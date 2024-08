Call of Duty Black Ops 6: Zombies im Anmarsch – Spielmodus mit Trailer und Charakter-Details vorgestellt

Call of Duty Black Ops 6:

Activision gewährt Einblicke in "Black Ops 6 Zombies". Neben einem Trailer wurden allerhand Hintergrundinformationen zu den Charakteren und zur Handlung veröffentlicht.

Nach einer Reihe von Leaks folgte in den Abendstunden offizielles Material zu “Call of Duty: Black Ops 6”. Activision hat einen neuen Trailer veröffentlicht. Er widmet sich dem Zombie-Modus, der in den “Black Ops”-Spielen seit Jahren zur Basis-Ausstattung gehört.

„Black Ops 6 Zombies“ spielt über ein halbes Jahrzehnt nach den Ereignissen aus “Call of Duty: Black Ops Cold War” und setzt die Dark-Aether-Geschichte fort. Gezeigt werden die Schicksale wichtiger Charaktere, während Spieler ein tieferes Verständnis für Richtofens Motivationen und Ziele erhalten sollen.

Veränderungen nach fünfjähriger Haft

Zwischen den Ereignissen wurden ehemalige Mitarbeiter von Requiem, darunter Grigori Weaver, Mackenzie „Mac“ Carver, Elizabeth Grey, Oskar Strauss und Stoney Maddox (besser bekannt unter seinem Rufzeichen Raptor One), nach einem Befehl von Richtofen in einem Außenposten namens Terminus eingesperrt, einer mysteriösen Garnison in der Philippinensee.

Nach über fünfjähriger Haft haben diese Charaktere erhebliche geistige und körperliche Veränderungen durchgemacht. Activision beschreibt sie wie folgt:

Grigori Weaver:

Vertraut mit der sich ständig verändernden Natur von Krieg und Konflikten.

Empfindet Schuldgefühle wegen vermeintlichem „Versagen“ als Kommandant.

Entschlossen, die Absichten seines ehemaligen Direktors aufzudecken.

Möchte die Korruption bekämpfen und politische Spielchen beenden.

Elizabeth Grey:

Ursprünglich naive Wissenschaftlerin bei Requiem.

Erkennt nun die Bedrohung durch den Dunklen Äther und dessen Kontrolleure.

Veränderung durch Verlust von Samantha Maxis und ungerechte Inhaftierung.

Härtere Seite entwickelt, dank Carvers Mentoring und Training.

Bereit, jeder Bedrohung direkt entgegenzutreten.

Carver:

Lebenslanger Glaube an das Militär und seine herausragende Karriere ist erschüttert.

Er ist gekränkt, aber nicht verbittert.

Engagement für Freunde und Kollegen vertieft.

Überzeugt, dass sie gemeinsam das Unrecht wiedergutmachen können.

Strauss:

Belastungen der Inhaftierung und intensiven Verhöre schlecht überstanden.

Abhängigkeit von Kollegen aufgrund seines Alters und exzentrischer Persönlichkeit.

Unterstützung notwendig für körperliches Wohlbefinden und geistige Gesundheit.

Maya Aguinaldo und Dr. William Peck stoßen hinzu

Die Situation nimmt in „Black Ops 6 Zombies“ eine Wendung, als Maya Aguinaldo, eine junge philippinische Schmugglerin, auf der Insel eintrifft, um ihre eigenen (und sehr persönlichen) Pläne bezüglich des Verschwindens ihres Bruders zu verfolgen. Besonders brisant für das Team sei die Tatsache, dass sie von einem bekannten, jedoch alles andere als willkommenen Gesicht begleitet wird.

“Es gibt viele Schimpfwörter, mit denen man Dr. William Peck beschreiben könnte, aber selbst die anstößigsten würden seiner Abscheulichkeit in den Augen unserer Helden nicht gerecht werden“, schreibt Activision dazu.

Aguinaldo und Peck sind zwar hauptsächlich gekommen, um die Helden zu befreien, aber ihr Eintreffen fällt mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem Terminus Island plötzlich zum Zentrum eines weiteren Zombie-Ausbruchs wird, was zu Verdächtigungen führt.

Gameplay-Eindrücke folgen am Donnerstag

Weitere Informationen zu “Black Ops 6 Zombies” folgen. Am 8. August 2024 sollen ab 17 Uhr Gameplay-Einzelheiten vorgestellt werden.

„Erwartet umfangreiche Details direkt vom Treyarch-Zombies-Team, darunter einen detaillierten Gameplay-Überblick, Informationen zu Ihren Vorbereitungsoptionen vor dem Spiel, vollständige Details zum rundenbasierten Zombies-Gameplay und ein Bestiarium der Untoten“, so Activision.

Nachfolgend steht der heutige Trailer zu “Black Ops 6 Zombies” zur Ansicht bereit:

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Zuvor findet eine Beta statt.

