Call of Duty Black Ops 6: Entwickler-Version mit Namen der Maps und mehr geleakt

Nach "Warhammer 40.000: Space Marine 2" ist in diesen Tagen der nächste große Shooter vom Leak eines frühen Builds betroffen. Dieses Mal traf es "Call of Duty: Black Ops 6" aus dem Hause Treyarch.

Erst kürzlich räumte der Publisher Focus Entertainment ein, dass das Unternehmen Opfer eines Leaks wurde. Im Zuge des Ganzen fand ein nicht finaler Build des Shooters „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ den Weg ins Netz.

Aktuellen Berichten zufolge traf es Ende der letzten Woche den nächsten namhaften Shooter. Die Rede ist von „Call of Duty: Black Ops 6“. Auch zum kommenden Treyarch-Shooter tauchte eine geleakte Entwickler-Version im Netz auf. Wie bei Leaks dieser Art üblich, versuchen die Entwickler und der zuständige Publisher, in diesem Fall Activision, mit Copyright-Sperren gegen die Leaks vorzugehen.

Allerdings waren die Nutzer wieder einmal schneller und sicherten diverse Informationen. Zu diesen gehören die Namen von 20 Multiplayer-Maps, von denen zum Launch 16 Stück zur Verfügung stehen.

Darunter ein Dutzend „6 vs. 6“-Karten und vier Karten, die sowohl im „2 vs. 2“- als auch im „6 vs. 6“-Modus gespielt werden können.

Die im Leak enthaltenen Maps in der Übersicht

Vorkuta Mine

Vorkuta

Catacomb

Flat

Dig

Babylon

Train Graveyard

Russian Base

Socotra 2

Hacienda alt

Strip mall

Red Card

Firing Range 2

Veiled

Canals

Island

Pillage

Radar

Stealth

Nuketown



Des Weiteren umfasste der Leak Details zu den Perks, Eindrücke zur überarbeiteten Nutzeroberfläche und zeigte das neue „Omnimovement“-System in Aktion. Wie diverse Leaker berichten, müssen wir aber wohl keine Angst vor Spoilern haben.

Szenen aus der Kampagne waren demnach kein Bestandteil des Leaks.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Wie bei den diversen Vorgängern setzen die Entwickler auch bei „Black Ops 6“ auf eine Beta-Phase vor dem Release.

Die geschlossene Beta für Early-Access-User findet vom 30. August bis zum 4. September 2024 statt. Die offene Beta für alle Interessenten wiederum steht vom 6. bis zum 9. September 2024 zur Verfügung.

