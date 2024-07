Call of Duty Black Ops 6: Omnimovement-System ein Muss oder nur eine Option?

Eine besondere Neuerung in „Call of Duty: Black Ops 6“ ist das Omnimovement-System. Es erlaubt euch, mit der Spielfigur in alle Richtungen zu sprinten und zu springen.

Wie gut dieses System bei der Community ankommt, erfahrt ihr während der Betaphase, deren Termine seit heute feststehen. Ende August geht es los.

Möglicherweise wird das ungewohnte Movement einigen Spielern nicht gefallen. Eine Möglichkeit, diese Mechanik auszuschalten, gibt es aber nicht. Ihr solltet euch also mit dem neuen System vertraut machen.

„Omnimovement ist ein grundlegendes Feature, das von einem Spieler nicht deaktiviert werden kann“, gab Treyarch nun bekannt. Allerdings sollt ihr auch ohne dieses System mithalten können. Darauf habe das Entwicklerteam explizit geachtet, um die „Skill-Lücke“ nicht zu sehr auszuweiten.

Möchtet ihr langsamer spielen, könnt ihr das also erfolgreich tun. Ihr seht dann lediglich „nicht so cool“ aus.

Eine weitere Neuerung ist das intelligente Movement. Drei Assistenzeinstellungen stehen euch hier zur Auswahl:

Sprinten

Klettern

Hocken

Es bleibt euch überlassen, ob ihr diese nutzt. Jede davon lässt sich individuell anpassen. Durch diese Optionen könnt ihr jedenfalls das Drücken der Buttons reduzieren – zum Beispiel durch automatisches Sprinten oder automatisches Umdrehen.

Diese Infos stammen aus der ersten Episode des „Call of Duty“-Podcasts. Ab Minute 21:38 wird über das Omnimovement-System gesprochen.

Vom Omnimovement-System erhofft sich Treyarch viel. Im besten Fall soll damit ein neuer Standard im Shooter-Genre entstehen.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Alle Editionen samt Preise stehen in diesem Artikel. Die PlayStation-Spieler unter euch können im Store vorbestellen. Wer hingegen den Game Pass nutzt, kann sich den First-Person-Shooter von Tag eins an ohne Zusatzkosten herunterladen.

