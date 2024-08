PS5 & PS4: Diese Spiele sind im PS Store vor dem Launch gefragt

“Black Myth Wukong” kam in der vergangenen Woche auf den Markt und flog damit aus den Charts der erfolgreichsten PSN-Vorbestellungen, nachdem der neue Blockbuster noch in der Launchwoche bis fast ganz nach vorn gelangt war.

Allerdings steht der Launch eines weiteren Spiels bevor: “Star Wars Outlaws” erscheint in dieser Woche – dank Frühzugang über die Gold- und Ultimate-Editions sogar schon in der kommenden Nacht. Das wiederum gab dem Ubisoft-Adventure in den Chart der “meistverkauften Vorbestellungen” einen ordentlichen Schub.

Outlaws mit drei Versionen in der Top 10

An den ersten Plätzen scheiterte “Star Wars Outlaws”. Dort verweilen weiterhin “EA Sports FC 25” und “Call of Duty: Black Ops 6” in zwei Versionen. Allerdings reichte es für die Ränge 4, 5 und 7, wobei die kostspieligeren Editionen mit Frühzugang die erfolgreicheren Exemplare sind. Die Standardversion des Open-World-Titels erscheint am kommenden Freitag.

In der gesamten Top 20 folgen Spiele wie “NBA 2K25”, “Warhammer 40,000: Space Marine 2” und “Test Drive Unlimited Solar Crown”, bevor etwas weiter abgeschlagen “Astro Bot” zu finden ist. Beim letztgenannten Spiel lockt kein Frühzugang und dergleichen. Wer die Disk-Version bevorzugt, wird weiterhin bei Amazon fündig.

Auch die “Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition” landete kurz nach dem Start des Vorverkaufs in der Top 20 der “meistverkauften Vorbestellungen” im PlayStation-Store. Allerdings lässt der Launch nach einer Verschiebung noch bis Februar 2025 auf sich warten.

Nachfolgend die komplette Top 20:

Spiel/Edition Preis EA Sports FC 25 Ultimate Edition €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle €79,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 EA Sports FC 25 Standard Edition €79,99 Star Wars Outlaws €79,99 NBA 2K25 Hall of Fame Edition €149,99 NBA 2K25 All-Star Edition €99,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Ultra Edition €109,99 NHL 25 Deluxe Edition PS5 + befristeter Bonus €109,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition €119,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 Astro Bot €69,99 Astro Bot Digital Deluxe Edition €79,99 Landwirtschafts-Simulator 25 €59,99 Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition €89,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 €69,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Gold Edition €99,99 Train Sim World 5: Deluxe Edition €74,99

Nach wie vor gilt: Zur Rangliste liegen keine weiteren Informationen vor, sodass unklar ist, wie die Berechnung im Detail erfolgt. Deutlich wird aber, dass besonders häufig kostspielige Editionen vorbestellt werden, was mit einem Frühzugang und anderen Boni begründet werden kann. Der Post-Launch-Erfolg von Videospielen im PSN wird in den monatlichen Store-Charts ersichtlich.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren