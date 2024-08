Kingdom Come Deliverance 2: Release-Termin angekündigt – Fans brauchen nach Verschiebung mehr Geduld

Eigentlich sollte "Kingdom Come: Deliverance 2" noch in diesem Jahr erscheinen. Nun haben die Entwickler von Warhorse den neuen Release-Termin für das Rollenspiel enthüllt.

Im vergangenen April wurde die Fortsetzung des Abenteuers von Henry von Skalitz, im Deutschen Heinrich von Skalitz, und seinem Knappen Sir Hans angekündigt. 2018 führten die Entwickler der Warhorse Studios die Spieler in „Kingdom Come: Deliverance“ in das mittelalterliche Böhmen.

In „Kingdom Come: Deliverance 2“ soll die Geschichte nun weitergeführt werden. Allerdings wird dies, anders als ursprünglich geplant, nicht mehr in diesem Jahr geschehen. Warhorse stimmt die Fans nun auf einen Release im nächsten Jahr ein und verriet, wann Heinrich erneut in den Bürgerkrieg zieht.

Fans müssen sich bis Februar gedulden

In einem neuen Video wandte sich Tobias Stolz-Zwilling, der Public Relations Manager der Warhorse Studios, an die Spieler. Man hätte beinahe den Release von „Kingdom Come: Deliverance 2“ in diesem Jahr einhalten können. Beinahe, doch beinahe sei nicht gut genug, weshalb das Action-Rollenspiel auf 2025 verschoben wurde.

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It's a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) August 15, 2024

Nun soll der Titel am 11. Februar 2025 erscheinen. Damit wird das Spiel in der Jubiläumswoche von „Kingdom Come: Deliverance“ auf den Markt gebracht. „Kingdom Come: Deliverance 2“ erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.

Erneut schlüpfen die Spieler in die Rolle des Heinrich von Skalitz, den es im Böhmen des 15. Jahrhunderts nach Rache für seine ermordeten Eltern dürstet. Dabei schlägt er sich durch das von Bürgerkrieg gebeutelte Europa und tritt gegen Figuren wie den König von Ungarn, Sigismund den Rotfuchs und seine furchterregenden Verbündeten an.

Bald gibt es mehr zu sehen

Allerdings bekommen die Fans schon in wenigen Tagen mehr von „Kingdom Come: Deliverance 2“ zu sehen. Das Rollenspiel ist nämlich Teil der „Opening Night Live“ der diesjährigen Gamescom. Das Event wird am 20. August um 20 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.

Am 21. August können die Fans dann ein Gameplay-Reveal sowie Hands-On-Eindrücke zu dem Mittelalter-Spiel erwarten. Besucher der Gamescom können vom 21. August bis zum 25. August an dem Stand von Warhorse in Halle 9 zudem eine Demo von „Kingdom Come: Deliverance 2“ ausprobieren. Darüber hinaus soll es die gesamte Messe über von den Entwicklern Neuigkeiten zu dem kommenden Rollenspiel geben.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren