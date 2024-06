Kingdom Come Deliverance 2: Humorvolle Geschichte im sehenswerten Trailer präsentiert

Das Summer Game Fest von und mit Geoff Keighley bescherte uns einen neuen Trailer zum kommenden Mittelalter-Spiel “Kingdom Come Deliverance 2”.

Im unten eingebetteten Video erhalten wir einen Einblick in die Handlung sowie in altbewährte Elemente wie Gewalt und Humor. Es scheint demnach eine allgemein treue, jedoch verbesserte Fortsetzung des Originalspiels zu sein.

Henry von Skalitz erlebt weitere Herausforderungen

Die Handlung von “Kingdom Come: Deliverance 2” knüpft an die Geschehnisse des Vorgängers an, während der Hauptcharakter Henry von Skalitz zurückkehrt. Henrys Erlebnisse entfalten sich vor dem Hintergrund eines Bürgerkriegs, der im 15. Jahrhundert in Böhmen tobte.

Die Fortsetzung übertrifft das Originalspiel hinsichtlich des Umfangs und präsentiert eine erweiterte Weltkarte, komplexere RPG-Systeme sowie mehr Freiheit bei der Wahl von Klassen und Spezialisierungen.

Wir konnten uns “Kingdom Come Deliverance 2” bereits anschauen. Unser Bericht liefert weitere Details zum Ausflug in das Mittelalter.

Zuvor kam die Meldung auf, dass die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Xbox Series S einen Einfluss auf den Umfang von “Kingdom Come Deliverance 2” hatte.

Wann kommt “Kingdom Come Deliverance 2” auf den Markt? Auch im Zuge des Summer Game Fest war der Termin kein Thema. Weiterhin ist grob von einem Release in diesem Jahr die Rede – voraussichtlich im Herbst. Die Entwicklung erfolgt auf Basis der CryEngine für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Mit dem neuen Titel möchten die Warhorse Studios am Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Er hatte sich mehr als sechs Millionen Mal verkauft.

Nachfolgend steht der Trailer zu „Kingdom Come Deliverance 2“ zur Ansicht bereit:

