Xbox Game Pass: September bringt neue Spiele in das Abo – Liste mit ersten Neuzugängen

Natürlich dürfen sich die Abonnenten des Xbox Game Pass auch neuen Monat über zahlreiche Spiele freuen, die dem Angebot hinzugefügt werden. Microsoft hat sich nicht lange bitten lassen und die erste Monats-Welle enthüllt.

Neuzugänge im September für den Xbox Game Pass

Ab sofort können sich die Abonnenten mit dem Weltraumspiel „Star Trucker“ beschäftigen, das am heutigen Dienstag, den 3. September 2024, auf den Markt kam und ein Day-1-Titel für den Xbox Games Pass ist.

Wie seit einiger Zeit bekannt ist, steht auch das Strategiespiel-Remake „Age of Mythology: Retold“ pünktlich zu dessen offiziellen Launch allen Abonnenten des Xbox Game Pass zur Verfügung – also ab dem 4. September 2024. Es handelt sich dabei um eine vor allem grafisch überarbeitete Version des Genre-Klassikers aus dem Jahre 2002, die von den Teams World’s Edge und Forgotten Empires entwickelt wurde.

Einen Tag später folgt das Fahrzeugspiel „Expeditions: A MudRunner Game“, bei dem der Name absolut Programm ist und sich alles um Fahrten durch unwegsames Terrain dreht. Die letzten Neuzugänge im Rahmen der ersten Monats-Welle erscheinen mit dem Multiplayer-Spiel „Riders Republic“ am 11. September sowie mit „Train Sim World 5“ am 17. September. Es ist davon auszugehen, dass Microsoft im weiteren Verlauf dieses Monats noch mehr Spiele für den Xbox Games Pass ankündigen wird.

Die angekündigten September-Spiele in der Übersicht:

Star Trucker (Cloud, Konsole und PC) – 3. September

(Cloud, Konsole und PC) – 3. September Age of Mythology: Retold (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 4. September

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 4. September Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Konsole und PC) – 5. September

(Cloud, Konsole und PC) – 5. September Riders Republic (Cloud, Konsole und PC) – 11. September

(Cloud, Konsole und PC) – 11. September Train Sim World 5 (Cloud, Konsole und PC) – 17. September

Ebenfalls fallen im September 2024 einige Spiele aus dem Abo. Auf diese Games müssen Abonnenten des Xbox Game Pass ab dem 15. September 2024 verzichten:

Ashes of Singularity: Escalation (PC)

(PC) FIFA 23 (Cloud, Konsole und PC) EA Play

(Cloud, Konsole und PC) EA Play Payday 3 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Slime Rancher 2 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) SpiderHeck (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) You Suck At Parking (Cloud, Konsole und PC)

Wie viel kostet der Xbox Game Pass derzeit eigentlich?

Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich den Xbox Game Pass zu gönnen, hat die Wahl zwischen zwei Modellen. Die Core-Variante schlägt mit 6,99 Euro zu Buche und gewährt nicht nur Zugriff auf einige ausgesuchte Spiele, sondern auch auf den Online-Multiplayer vieler Titel. Hinzu kommen exklusive Rabatte und Angebote für die Abonnenten.

Mehr zum Game Pass auf PLAY3.DE:

Alternativ steht die Ultimate-Variante des Xbox Game Pass zur Auswahl. Diese umfasst sämtliche Boni der Core-Fassung. Obendrauf gibt es eine Mitgliedschaft für EA Play, eine Vielzahl an Day-1-Spielen sowie Zugriff auf eine umfangreiche Gaming-Bibliothek in der Cloud. Allerdings kostet diese Version des Xbox Game Pass mit 17,99 Euro pro Monat deutlich mehr als die Basisvariante. Später im Jahr folgt die neue Standardstufe.

Weitere Meldungen zu Microsoft, Xbox Game Pass.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren