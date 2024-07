Xbox Game Pass: Unumgängliche Preiserhöhung und das bisher größte Wagnis – Analysten äußern sich

Microsoft nimmt Änderungen am Xbox Game Pass vor. Die Kosten steigen. Gleichzeitig wird das Hauptfeature auf die höchste Stufe beschränkt. Wie denken Analysten über die Situation?

Microsoft hat die Preise des Xbox Game Pass erhöht, lässt eine Stufe wegfallen und bringt eine neue Stufe in das Abo. Letztlich gilt: Spieler, die künftig von Day-One-Releases profitieren möchten, müssen mehr bezahlen.

IGN hat die Einschätzungen mehrerer Analysten und Marktbeobachter zusammengetragen. Sie gehen davon aus, dass Microsoft keine andere Wahl hatte, zumal “Call of Duty: Black Ops 6” zum Launch im Abo bzw. in der höchsten Stufe landet. Es sei das bisher größte Wagnis.

Abonnements stagnieren

Microsoft steht vor einem Dilemma: Das Abonnementgeschäft ist weitgehend abgeflacht und in den USA kam es in diesem Jahr sogar zu einem leichten Rückgang. Auch das Cloud-Gaming, mit dem Spieler in das Abo geholt werden sollen, stößt auf wenig Interesse.

Im Gegensatz zu Sony und Nintendo ist Microsoft stark in das Abonnementgeschäft eingestiegen und muss Änderungen vornehmen, damit die langfristigen Ziele erreicht werden können. Allerdings gibt es nur wenige Möglichkeiten.

„Wenn man den Umsatz steigern muss, wie es die Xbox-Chefs auch machen, hat man beim Game Pass nur ein paar Hebel“, so Simon Carless, Autor von GameDiscoverCo. „Entweder Volumen oder Ertrag. Und es ist klar, dass das Volumen seit einiger Zeit abgeflacht ist, sowohl beim Game Pass Core (früher Xbox Live Gold) als auch beim eigentlichen Game Pass.“

Insgesamt habe Microsoft gute Arbeit geleistet, indem die Abonnenten schrittweise vom günstigeren Xbox Live Gold zum Game Pass verlagert wurden. Allerdings müsse das Unternehmen nun für Wachstum sorgen oder weiterhin für “die größere Abteilung zahlen, die sie mit all diesen Übernahmen geschaffen haben“.

Xbox Game Pass Ultimate für eingefleischte Fans

Joost van Dreunen, Professor an der NYC Stern School of Business und Autor von SuperJoost Playlist, äußerte sich ebenfalls zur Strategie von Microsoft.

Er hob hervor: Wenn der durchschnittliche Gamer zwei bis drei Premium-Spiele pro Jahr kauft und dabei zwischen 140 und 210 Dollar US-Dollar ausgibt, bezahlt er weniger als für den Game Pass Ultimate. Für die höchste Stufe werden pro Jahr künftig rund 240 US-Dollar fällig.

Laut van Dreunen scheint sich Microsoft mit dem Xbox Game Pass Ultimate aber nicht mehr auf den durchschnittlichen Spieler zu konzentrieren, sondern auf eingefleischte Fans, die mehr und länger spielen und mehr Xbox-Dienste nutzen.

„Sie für dieses Privileg zur Kasse zu bitten, ergibt finanziell Sinn“, meint van Dreunen, der glaubt, dass diese Core-Spieler weniger empfindlich auf Preiserhöhungen reagieren.

Dieser Argumentation stimmte Mat Piscatella, Analyst bei Circana, grundlegend zu. Allerdings merkte er an, dass sich auch die Meinung der treusten Fans ändern kann, wenn das Abo “keinen akzeptablen Wert oder Service” bietet.

Derzeit sehe er diese Gefahr nicht und auch “Call of Duty” könnte weitere Spieler in den Game Pass bringen, auch wenn Piscatella nicht davon ausgeht, dass “dies zu Millionen neuer Abonnenten führen wird”.

Die Standard-Stufe sieht Piscatella eher als einen Preisanker an. Denn Spieler, die sich damit arrangieren können, 14,99 US-Dollar pro Monat für das Abo zu bezahlen, könnten sich denken: „Moment mal, für nur 5 US-Dollar mehr pro Monat bekomme ich Spiele vom ersten Tag an?!? Was für ein Angebot!“

Game-Pass-Spiele mit Werbeanzeigen?

Offen ist, wie es mit dem Game Pass weitergeht. Kommen weitere Preiserhöhungen oder weitere Stufen? Wird der Xbox Game Pass auf den App-Store ausgeweitet, den Microsoft etablieren möchte? Entscheidet sich Microsoft für eine werbebasierte Version?

Van Dreunen geht davon aus, dass eine werbebasierte Game-Pass-Stufe tatsächlich kommen wird. Gleichzeitig erinnert er an die hohen Ziele von Microsoft:

Eine Präsentation für das Jahr 2022 zeigte, dass Microsoft davon ausging, die Werbeeinnahmen in der Gaming-Starte von etwa 100 Millionen Dollar im Jahr 2022 auf 1,4 Milliarden Dollar im Jahr 2030 steigern zu können.

Das ursprüngliche Ziel lag darin, bis 2030 100 Millionen Game-Pass-Kunden gewinnen.

Van Dreunen erwartet drei Stufen, die mit Banneranzeigen in den Xbox- und Game Pass-Menüs beginnen und zunächst als Testlauf dienen. Später sollen in der zweiten Phase Werbeanzeigen in den Spielen erscheinen, beispielsweise während eines Ladebildschirms.

Sollte das gut funktionieren, könnte Microsoft sowohl „programmatische Anzeigen als auch ein zentrales Inventar unter Verwendung bestehender Metriken und Tool-Sets der Werbebranche“ einsetzen. Diese Stufe sei aber am weitesten entfernt.

Wenn nicht Call of Duty, was dann?

Zunächst muss sich der neuste Schachzug der Redmonder bewähren. Microsoft Gaming gab rund 70 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von Activision Blizzard aus und auch die Umstrukturierung kostet Geld. Gleichzeitig ist offen, ob die Aufnahme von “Call of Duty” in den Game Pass zu signifikant höheren Zahlen führen wird.

Durch die Preiserhöhung und die Bindung der Day-One-Release an die höchste Stufe zahlen künftig alle Game-Pass-Kunden für “Call of Duty”. Es sei „Microsofts bisher größtes Wagnis mit dem Game Pass“. Wenn der Shooter für keinen Zuwachs sorgen könne, dann werde auch nichts anderes dazu in der Lage sein, glaubt der Analyst George Jijiashvili.

