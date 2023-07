Xbox Game Pass Core: Ersetzt im September Xbox Live Gold

Nach vorangegangenen Gerüchten erfolgte von Microsoft soeben die offizielle Ankündigung: Das Unternehmen stampft Xbox Live Gold ein und etabliert im Gegenzug eine preisreduzierte Xbox Game Pass-Stufe mit reduzierten Inhalten.

Eingeführt werden soll der Xbox Game Pass Core, so der Name der künftigen Grundversion, am 14. September 2023. Der Preis liegt bei 6,99 Euro pro Monat bzw. 59,99 Euro pro Jahr.

Abonnenten des Xbox Game Pass Core erhalten wie bei Xbox Live Gold einen Zugriff auf die Onlinefunktionen von Spielen und profitieren zudem von einer kleinen Auswahl aus der Xbox Game Pass-Bibliothek. Dazu gehören 25 Games, die weiter unten aufgelistet sind.

„Seit über zwanzig Jahren verbinden sich Xbox-Spieler über Xbox Live, um gegeneinander anzutreten, zusammenzuarbeiten und die größten Online-Multiplayer-Spiele der Welt zu erleben. Im Jahr 2017 haben wir den Xbox Game Pass eingeführt, der eine kuratierte Bibliothek von Spielen bietet. Game Pass Core verbindet das Online-Spielen mit Game Pass zu einem neuen Angebot für Spieler auf der ganzen Welt“, so Microsoft.

Diese Spiele sind beim Game Pass Core dabei*:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

*) Die Spielebibliothek kann im Laufe der Zeit und je nach Land variieren.

Diese Optionen bietet der Xbox Game Pass künftig

Mit der neuen Core-Stufe gibt es ab September eine Wahl zwischen vier Xbox Game Pass-Optionen, darunter drei für Konsolen. Dazu gehören:

Xbox Game Pass Core (6,99 Euro/Monat):

Online-Multiplayer

Katalog mit 25 Spielen

Mitglieder-Deals und Rabatte

Xbox Game Pass für Konsole (10,99 Euro/Monat):

Bibliothek mit hunderten Spielen

Neue Spiele am Tag der Veröffentlichung

Mitglieder-Deals und Rabatte

Xbox Game Pass für PC (9,99 Euro/Monat):

Bibliothek mit hunderten PC-Spielen

Neue Spiele am Tag der Veröffentlichung

Mitglieder-Deals und Rabatte

EA Play-Mitgliedschaft

Xbox Game Pass Ultimate (14,99 Euro/Monat):

Bibliothek mit hunderten Spielen via Konsole, PC und Cloud

Neue Spiele am Tag der Veröffentlichung

Mitglieder-Deals und Rabatte

Online-Multiplayer auf Konsole

EA Play-Mitgliedschaft

Am 14. September werden Xbox Live Gold-Mitglieder automatisch zu Game Pass Core-Mitgliedern, ohne dass sich die Preise ändern. Danach haben sie sofortigen Zugriff auf die neue Bibliothek mit den aufgelisteten Spielen.

Spieler können auch nach der Umstellung auf alle Xbox One-Spiele zugreifen, die sie zuvor über Games with Gold eingelöst haben, wenn sie Game Pass Core- oder Game Pass Ultimate-Mitglied bleiben.

Unabhängig vom Abonnementstatus bleiben alle Xbox 360-Titel, die in der Vergangenheit über Games with Gold in Anspruch genommen wurden, in der Bibliothek des Spielers erhalten.

Das hat PlayStation Plus zu bieten

Microsofts und Sonys Abodienste unterscheiden sich ein wenig voneinander. Während PlayStation Plus in der Regel keine Neuerscheinungen umfasst, profitieren Spieler ebenfalls von hunderten Spielen, sofern sie eine Stufe ab Extra wählen. Schon ab der Essential-Stufe ist der Online-Multiplayer mit dabei.

PS Plus Essential (59,99 Euro/Jahr):

Monatliche Spiele

Online-Multiplayer

Exklusive Rabatte

Exklusive Inhalte

Cloud-Speicher

Share Play

Spielhilfe

PS Plus Extra (99,99 Euro/Jahr):

Alle Inhalte von Essential

Spielekatalog

Ubisoft+ Classics

PS Plus Premium (119,99 Euro/Jahr):

Alle Inhalte von Extra

Klassikerkatalog

Testversionen von Spielen

Cloud-Streaming

Weitere PS Plus-Spiele gesellen sich schon morgen hinzu. So kommt es am Vormittag zur Freischaltung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium. Angekündigt wurden sie bereits in der vergangenen Woche.

