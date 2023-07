Xbox Series X/S: Xbox Game Pass Core wird Xbox Live Gold ersetzen – Gerücht

In der Vergangenheit kam immer wieder das Gerücht auf, dass sich Microsoft dazu entschließen könnte, den Xbox Live Gold-Dienst in irgendeiner Form in den Xbox Game Pass zu integrieren.

Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch einen Artikel, der zwischenzeitlich auf Windows Central zu finden war und in der Zwischenzeit wieder gelöscht wurde. Auf der südkoreanischen Website Naver ist der besagte Artikel allerdings weiter zu finden und besagt, dass Xbox Live Gold am 1. September in einen neuen Dienst umgewandelt wird, der den Namen Xbox Game Pass Core trägt.

Den unbestätigten Berichten zufolge wird sich der Xbox Game Pass Core preislich an Xbox Live Gold orientieren und somit zum Preis von 6,99 Euro monatlich, 19,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro pro Jahr verfügbar sein.

Eine abgespeckte Version des Xbox Game Pass?

Weiter heißt es, dass der Xbox Game Pass Core zum einen die Inhalte von Xbox Live Gold umfassen wird – darunter den Zugriff auf die Online-Mehrspieler-Komponente von Xbox-Spielen oder exklusive Rabatte. Gestrichen werden sollen hingegen die „Gratis“-Spiele, die monatlich angeboten wurden und von Xbox Live Gold-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden konnten.

Games with Gold-Titel, die sich die Spielerinnen und Spieler in der Vergangenheit gesichert haben, bleiben den unbestätigten Berichten zufolge auch nach der Umwandlung von Xbox Live Gold in den Xbox Game Pass Core erhalten. An die Stelle der „Gratis“-Titel wird demnach eine kleinere Version des Xbox Game Pass treten, auf die Spielerinnen und Spieler mit einem aktiven Abo Zugriff erhalten.

Die Software-Bibliothek des Xbox Game Pass Core soll sich zu Beginn aus etwas mehr 25 Spielen zusammensetzen und über die Monate kontinuierlich erweitert werden. Anbei eine unbestätigte Liste der Spiele, die zum Launch des Xbox Game Pass Core enthalten sein könnten.

Xbox Game Pass Core: Sind das die ersten Titel?

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Abschließend ist die Rede davon, dass alle bestehenden Xbox Live Gold-Abos automatisch in den Xbox Game Pass Core umgewandelt werden.

In wie die Angaben von Windows Central beziehungsweise Naver den Tatsachen entsprechen, ist aktuell noch unklar, da eine offizielle Stellungnahme seitens Microsoft zu den Gerüchten um den Xbox Game Pass Core noch aussteht.

Quelle: Reddit

