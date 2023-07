Everspace 2: Auch PS5-Spieler werden laut Rockfish vom Game Pass-Release profitieren

Im kommenden Monat wird der Space-Shooter "Everspace 2" für die Konsolen erscheinen. Wie die verantwortlichen Entwickler von Rockfish Games in einem Interview anmerkten, werden auch Spielerinnen und Spieler auf der PlayStation 5 vom Game Pass-Deal des deutschen Studios profitieren.

Nachdem die Vollversion des Space-Shooters „Everspace 2“ Anfang April für den PC veröffentlicht wurde, wurde in dieser Woche bestätigt, dass Spielerinnen und Spieler auf den Konsolen im nächsten Monat versorgt werden.

Wie die meisten mitbekommen haben dürften, gehört auch „Everspace 2“ zu den Titeln, die pünktlich zum Release über den PC Game beziehungsweise den Xbox Game Pass angeboten werden. Eine Begebenheit, über die die verantwortlichen Entwickler von Rockfish Games in einem aktuellen Interview noch einmal sprachen.

Laut Michael Schade, dem CEO und Mitgründer des in Hamburg ansässigen Entwicklerstudios, brachte der Game Pass-Deal für Rockfish Games gleich mehrere Vorteile mit sich, die zu einem besseren Spiel führten, von dem unter dem Strich auch die PlayStation 5-Community profitieren wird.

Mehr Sichtbarkeit und ein höheres Budget

Demnach sorgt die Aufnahme in den PC Game Pass beziehungsweise den Xbox Game Pass nicht nur dafür, dass „Everspace 2“ von mehr Spielerinnen und Spielern wahrgenommen und gespielt wird. Darüber hinaus sorgte der Deal mit Microsoft für zusätzliche Einnahmen und somit ein höheres Budget, was wiederum positiven Einfluss auf den finalen Feinschliff und die Qualität des Space-Shooters an sich hatte.

„Wir haben mit dem Game Pass einen wirklich guten Deal“, führte Michael Schade aus. „Es verschafft uns mehr Sichtbarkeit und zusätzliche Mittel. Man macht einfach ein besseres Spiel und alle sind glücklich. Sogar die Playstation-Fans auf der PS5 bekommen dank dem Game Pass ein besseres Spiel.“

Mit „Everspace 2“ versprechen die Entwickler von Rockfish Games einen intensiven Space-Shooter, in dem ihr die Sternensysteme der demilitarisierten Zone von Cluster 34 erkundet. Jedes Gebiet wurde laut offiziellen Angaben von Hand erschaffen und lockt mit einer Vielzahl spannender Geheimnisse, Herausforderungen und Weltraumschlachten.

Die Konsolen-Version von „Everspace 2“ wird am 15. August 2023 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

