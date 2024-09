Destiny: Mobile-Version im Anmarsch? Insider möchte mehr wissen

Schon vor Jahren wurde darüber berichtet, dass Bungie an einem Mobile-Titel im "Destiny"-Universum arbeitet. Ein Insider will jetzt mehr zu dem angeblichen Spiel wissen.

Schon 2022 kam das Gerücht auf, dass die Entwickler von Bungie an einem Mobile-Spiel im „Destiny“-Universum arbeiten würden. Gemeinsam mit NetEase soll angeblich ein Titel entstehen, der als Ergänzung der Serie dient.

Damals hieß es, dass das mobile „Destiny“ bereits seit 2020 in Entwicklung sei, aber mit der Geschichte von „Destiny 2“ nichts zu tun haben soll. Nun meldete sich der Journalist und Insider Jeff Grubb zu dem möglichen Mobile-Game zu Wort und will nicht nur den Namen wissen, sondern auch Kenntnis über das Spielgeschehen haben.

Insider will den Namen und mögliche Veränderungen wissen

Auf der Social-Media-Plattform Threads gab Grubb einige Details zu dem möglichen Mobile-Ableger im „Destiny“-Universum preis. Erst einmal würde der Titel wirklich existieren, jedoch sollen nicht sehr viele Entwickler von Bungie daran arbeiten.

Allerdings könnte das Spiel, das den Namen „Destiny Rising“ tragen soll, bald angekündigt werden, so Grubb.

Von den Nutzern wurde der Journalist nach dem Genre und dem Gameplay befragt. Jeff Grubb antwortete, es sei ein „Destiny“ für die mobilen Systeme, allerdings mit einer Menge Änderungen. So soll es angeblich Helden-Charaktere geben, anstatt dass sich die Spieler ihre eigene Spielfigur erstellen.

Fans zeigen sich nicht begeistert

Die neuesten Gerüchte von Jeff Grubb werden derzeit unter anderem im „Destiny 2 Leaks“-Subreddit eifrig diskutiert. Dabei kommen besonders die möglichen Änderungen im Vergleich zu „Destiny“ nicht gut an.

Bei Helden-Charakteren dachten viele Nutzer direkt an ein Gacha-System, bei dem die Spieler zufällige Figuren erhalten, etwa wie bei „Genshin Impact“. „Ich kann es kaum erwarten, für Zavala und die Exo-Stranger zu rollen“, gab ein Spieler etwa sarkastisch an. „Ich kann es schon vor mir sehen: Zavala in seinem Sommer-Outfit und der limitierte Saint-14 zur Einjahresfeier!“

