Exoborne: Exoskelette und Sturmgefechte – Wie möchte der Extraction-Shooter punkten?

Ihr mögt “Tom Clancy’s The Division” und sucht schon länger nach einem Extraction-Shooter, der ein ähnliches Qualitätsniveau bietet? Dann solltet ihr euch „Exoborne“ unbedingt anschauen. Wir haben uns auf der Gamescom 2024 mit dem Entwicklerteam unterhalten, das sich teilweise aus ehemaligen Mitarbeitern zusammensetzt, die unter anderem an “The Division“ gearbeitet haben. Gute Voraussetzungen, oder?

Leider hatten wir zur Gamescom nicht die Chance, selbst zu spielen: Das wird wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Ein paar spannende Einblicke gab es trotzdem, während wir eine Präsentation mit voraufgezeichneten Gameplay-Material zu sehen bekamen.

Hohes Risiko, hoher Gewinn

Die einzelnen Runden von “Exoborne” stehen unter dem Motto: hohes Risiko, hoher Gewinn! Denn in “Exoborne” ist es jederzeit möglich, dass ihr euer aufgerüstetes Exoskelett verliert, wenn ihr getötet werdet.

Vor jeder Mission gilt es also abzuschätzen, ob ihr ein großes Risiko habt, zu verlieren. Denn dann solltet ihr einen etwas weniger seltenen Exo Rig tragen. Legt ihr eure seltenste Ausrüstung an, werdet ihr bei Verlust ziemlich traurig sein. Andererseits bedeutet bessere Ausrüstung meist auch bessere Chancen auf dem Schlachtfeld. Hier gilt es herauszufinden, wie viel ihr euch selbst und eurem Gear zumuten könnt.

Wie für Extraction Shooter üblich gibt es jede Menge Loot. Es ist möglich, gefallene Spieler auszurauben und ihnen alles Upgrades und Co. wegzunehmen. Ob der gesamte Exo Rig gestohlen wird, ist noch nicht ganz klar: Die Möglichkeit wird aktuell wohl besprochen, ist aber final bisher nicht entschieden. Einzelne Parts und Verbesserungen sind auf jeden Fall lootbar.

Keine Sorge: Selbst wenn ihr all eure Ausrüstung im Laufe des Spiels verliert, müsst ihr niemals ohne losziehen. Der Basis-Exo-Rig ist immer in eurem Inventar. Er kann nicht besonders viel, ist aber immer noch besser als gar nichts.

Grundlegend unterteilen sich die Exo Rigs in drei verschiedene Typen: Leicht, Medium und Schwer. Während schwere Exo Rigs mit starker Rüstung und Schild daher kommen, sind die Medium Exo Rigs eher für Healer/Medics gedacht. Die leichten Exo Rigs sind besonders agil und eignen sich für einen schnellen Spielstil.

Da alle Exo Rigs die Möglichkeit haben, sich in verschiedene Richtungen zu verändern, ist man nie auf nur einen Spielstil beschränkt. Diese Upgrades erspielt ihr euch im Laufe der Zeit und setzt so die Rüstung eurer Träume zusammen.

Eine Runde dauert etwa 20 Minuten

Auf dem Schlachtfeld geht es nicht direkt zur Sache: in der Regel gibt es eine Mission, die ihr zu erfüllen habt. Vielleicht seid ihr auch einfach nur auf der Suche nach Materialien, um eurem Exo Rig später ein Upgrade zu verpassen.

Theoretisch könnt ihr bereits hier auf andere Spieler treffen und angegriffen werden. Vielleicht sind andere Gamer aber auch freundlich, grüßen nett und jeder geht seines Weges. Wer weiß, das hängt ganz von den Mitspielern in dieser Runde ab.

Diese erste Phase eines Matches ist erfahrungsgemäß ruhiger, sagen die Entwickler. Spannend wird es am Ende, wenn alle zum Abholplatz sprinten. Hier starten wohl die gefährlichsten Gefechte.

Schon wieder ein Sturm?

Unplanbar und schwer einzuschätzen: Naturgewalten wie Schneestürme oder plötzlich aufziehende Gewitterfronten sind in den letzten Jahren ein Ding geworden, das in keinem Actiongame fehlen darf. Dabei ist es egal, wie sich das Genre genau definiert: Sobald ihr irgendwie kämpft, muss ein raues Lüftchen aufziehen. Das ist ungefähr so, wie mit dem Kochen-Skill in JRPGs: Irgendwie kann die Spielebranche nicht mehr ohne.

Auch “Exoborne” möchte mit stürmischen Naturgewalten Eindruck schinden. Und wisst ihr was? Es funktioniert! Optisch machen die Wirbelstürme einiges her und wenn ihr seht, wie sie ein Auto durch die Luft wirbeln, kommt schnell Unbehagen auf.

Die gefährlichen Gewalten könnt ihr natürlich auch im Kampf nutzen: Hat euer Exo Rig beispielsweise eine hohe Abwehr gegen Blitzschaden, lohnt es sich, gegnerische Einheiten mitten in den Blitzhagel zu locken. Wenn das so gut funktioniert, wie es klingt, wird das Einbinden der Umgebung im Kampf bei “Exoborne” eine große Rolle in Sachen Taktik spielen.

Einschätzung: gut Zugegeben, wir konnten noch nicht selbst spielen und alle Gameplay-Szenen waren zuvor aufgezeichnet. Deshalb können wir an dieser Stelle absolut nicht einschätzen, wie sich “Exoborne” zum Release schlagen wird. Balancing, Serverstabilität und Spielspaß sind kaum vorhersehbar. Was wir aber sagen können: Das, was uns bei Level Infinite gezeigt wurde, sieht verdammt cool aus. Der Extraction-Shooter hat viele gute Ideen und verbindet sie mit bewährten Elementen des Genres. Das könnte echt gut werden!

