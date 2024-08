Exoborne: Releasezeitraum für PS5 bestätigt – Trailer, Screenshots & geschlossene Beta

Mit „Exoborne“ kündigte der Publisher Level Infinite Ende 2023 einen Extraction-Shooter an, der sowohl mit seinem taktischen Anspruch als auch seinen extremen Wettereffekten für frischen Wind im Genre sorgen soll.

Im Vorfeld der diesjährigen Gamescom gab Level Infinite bekannt, dass „Exoborne“ zu den Titeln gehört, die uns in den Kölner Messehallen präsentiert werden. Passend zu dieser Ankündigung lieferte uns der Publisher ein umfangreiches Update zum neuen Projekt der Entwickler von Sharkmob.

Zum einen bestätigte Level Infinite, dass „Exoborne“ im nächsten Jahr für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint. Im Vorfeld der Veröffentlichung im Jahr 2025 wird es eine geschlossene Beta geben. Weitere Details zur Closed-Beta folgen laut dem Unternehmen zu gegebener Zeit.

Ein taktischer Extraction-Shooter in einer offenen Welt

Laut der heutigen Ankündigung handelt es sich bei „Exoborne“ um einen Extraction-Shooter in einer offenen Welt. Als Setting fungiert eine postapokalyptische Version der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Überlebenden, die in der Lage sind, mächtige Exo-Rigs in einer Welt zu nutzen, die von verfeindeten Fraktionen, tödlichem Elementarchaos und anderen feindlichen Überlebenden heimgesucht wird.

Die Exo-Rigs versetzen die Spieler in die Lage, die wilden Kräfte der Natur zu überleben und ihre rohe Kraft im Kampf zu kanalisieren. Für die nötige Abwechslung sorgen offene Events und sich ständig ändernde Bedrohungen.

In der Welt von „Exoborne“ stoßt ihr auf Ausrüstung und Technologie, die euch dabei unterstützen, in der Welt des Shooters zu überleben und euch den anstehenden Herausforderungen zu stellen.

Gleichzeitig wird der Einsatz ständig erhöht und die Angst, alles zu verlieren, ist laut den Entwicklern immer präsent.

Die Features von Exoborne in der Übersicht:

Die Naturgewalten fordern die Spieler heraus, sich durch elementares Chaos in einer Welt zu kämpfen, die ständig die Bedingungen ändert.

Exo-Rigs schalten mächtige Fähigkeiten und fließende Bewegungen durch die zerstörte Welt frei. Dadurch kann der Spieler die rohe Kraft der Natur zu seinem Vorteil nutzen.

Vertikalität ist der Schlüssel, mit neuen Erkundungs- und Kampferfahrungen.

Plündern, Handeln und Anpassen ermöglicht es den Spielern, auf ihre eigene Weise zu überleben und dabei neue Ausrüstung und Ausstattungen freizuschalten, während sie Fortschritte machen.

Öffentliche Events und Missionen erhöhen die Einsätze und Chancen, sodass die Spieler ihre eigene Herausforderung wählen können.

Extraktions-Gameplay fordert die Spieler heraus, alles zu riskieren oder auf eine bessere Gelegenheit zu warten – die Entscheidung liegt bei ihnen.

Eine spannende, sich entwickelnde Geschichte bildet die Bühne für zukünftige Inhaltsupdates und Geheimnisse in der Welt, die es zu entdecken gilt.

Frische Eindrücke aus der Welt von „Exoborne“ liefert euch der heute veröffentlichte Trailer.

